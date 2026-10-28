BOTÂNICA

Nova espécie de cacto é descoberta na Bahia após mais de um século e já corre risco de extinção

Primeiro registro de uma nova espécie do gênero desde 1923, planta foi encontrada na Caatinga

Carol Neves

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 08:54

Cacto foi descoberto por botânico Crédito: J. A. Siqueira/Acervo Pessoal

As flores brancas que se abrem ao anoitecer chamaram a atenção do botânico José Alves Siqueira em uma área rochosa da Caatinga baiana. O que ele encontrou ali era uma espécie de cacto até então desconhecida pela ciência. Batizada de Quiabentia pelodaserra, a planta já foi classificada como Criticamente em Perigo, categoria que indica risco extremamente elevado de extinção na natureza.

A descoberta ocorreu em 2025, em um afloramento de calcário na divisa entre Jussara, Central e Itaguaçu, no centro-norte da Bahia. Até agora, a espécie foi registrada em apenas uma localidade, com distribuição estimada em 72 quilômetros quadrados. A expansão de áreas agrícolas e urbanas, a mineração de calcário, a abertura de estradas e o pastoreio excessivo de ovinos pressionam seu habitat.

Novo cacto descoberto na Bahia 1 de 3

Professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) e especialista em cactos e bromélias, Siqueira percebeu que aquela planta não correspondia às espécies que conhecia das expedições pelo sertão ou da literatura científica. Os botânicos Daniela Zappi e Nigel Taylor, reconhecidos pelos estudos sobre cactos, colaboraram na confirmação e na descrição da descoberta.

O trabalho foi publicado na revista científica Bradleya, da British Cactus and Succulent Society. Com a identificação, o gênero Quiabentia passou a reunir três espécies. As outras duas, Quiabentia zehntneri e Quiabentia verticillata, haviam sido descritas em 1919 e 1923, respectivamente.

Segundo a Univasf, o nome da nova espécie veio dos próprios moradores da região. Conhecida localmente como “Pelo da Serra”, a planta tem espinhos finos que aderem à pele e às roupas. A escolha dos pesquisadores preservou a denominação popular e reconheceu o conhecimento da comunidade sobre a vegetação local.

Além dos caules finos e das pequenas folhas, o cacto apresenta seiva de odor acre e flores brancas e alongadas. Essas flores se abrem ao anoitecer, possuem uma grande câmara de néctar e ficam pendentes após atingir a maturidade reprodutiva. Já as duas espécies anteriormente conhecidas têm flores róseas, que se abrem durante o dia e são polinizadas por abelhas e beija-flores.

“A diferença entre as espécies está documentada principalmente nas partes reprodutivas: flor, fruto e semente”, explica Siqueira.

As características da nova planta também levantaram uma hipótese que ainda precisa ser investigada: a polinização pode ser feita por morcegos. Os pesquisadores, porém, ainda não observaram visitas desses animais às flores. Caso seja confirmada, a interação poderá ser o primeiro registro conhecido de polinização por morcegos em cactos do grupo dos opuntioides.

Enquanto a pesquisa avança, duas amostras da espécie são mantidas em cultivo no Centro de Referência para Recuperação de Áreas Degradadas das Caatingas (Crad), no Campus Ciências Agrárias da Univasf, em Petrolina, Pernambuco. A medida permite conservar material da planta fora de seu ambiente natural, com possibilidade de futura reintrodução.

“O grande desafio agora é como conservar esse tesouro da Caatinga”, afirma o professor. Para ele, a proteção da espécie exige estratégias construídas com o poder público e as comunidades locais, além da identificação de seus polinizadores.

Siqueira encontrou o cacto durante expedições realizadas no pós-doutorado na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), da Universidade de São Paulo (USP). As viagens também fizeram parte da preparação do livro “Guia das Plantas da Caatinga”, desenvolvido em parceria com o professor Vinicius Castro Souza, da Esalq.