SEGURANÇA

Novo selo permite descobrir pelo celular se bebida é original; veja como funciona

Tecnologia antifraude chega após crise de intoxicações por metanol e permite verificar a autenticidade de garrafas antes do consumo

Perla Ribeiro

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 16:17

Novo selo permite descobrir pelo celular se bebida é original; veja como funciona Crédito: Perla Ribeiro/Jornal CORREIO

O consumidor que ficou mais desconfiado na hora de comprar bebidas destiladas após os casos de intoxicação por metanol registrados no Brasil agora conta com uma nova ferramenta para verificar a procedência de uma garrafa antes de consumi-la. A Diageo, empresa responsável por marcas como Johnnie Walker, Tanqueray, Smirnoff, Old Parr e Baileys, lançou um selo de segurança que permite verificar pelo celular se o produto é reconhecido como autêntico pelo sistema.

Desenvolvida em parceria com a Securetrace, empresa especializada em identificação e autenticação, a tecnologia utiliza a câmera do smartphone e inteligência artificial para analisar uma identificação exclusiva presente no selo. O procedimento não exige o download de aplicativo e foi desenvolvido para funcionar com diferentes modelos de celulares. Segundo a empresa, a consulta pode ser feita em poucos segundos e transforma o próprio aparelho em uma ferramenta de verificação antes da compra ou do consumo.

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O consumidor precisa apenas apontar a câmera para o selo colocado na garrafa. A leitura direciona para a plataforma oficial da Diageo, onde será necessário fotografar o selo para que o sistema analise a chamada “impressão digital” ou fingerprint. Cada selo possui uma identificação única, com mais de 27 trilhões de combinações possíveis, que são analisadas pela inteligência artificial para verificar se aquela unidade é reconhecida pelo sistema.

Segundo o CEO da Securetrace, Mario Nicoli Netto, cada garrafa passa a contar com uma espécie de identidade própria. “Todas as garrafas produzidas terão uma identidade única, como se fosse um CPF, o número de cada garrafa”, afirmou. Quando a autenticidade é confirmada, a tela do celular exibe a mensagem “SELO VALIDADO COM SUCESSO”.

Caso o sistema não reconheça o selo na primeira tentativa, o consumidor será orientado a fazer uma nova leitura. Se o resultado continuar como “NÃO IDENTIFICADO”, a recomendação da empresa é não consumir o produto. Também será possível preencher um formulário com informações sobre a garrafa, que poderão ser analisadas pela companhia e, quando aplicável, compartilhadas com autoridades competentes.

Segundo a Diageo, a tecnologia tem 99,99% de eficácia anticópia e certificação internacional de autenticação baseada na ISO 12931. A empresa afirma ainda que o selo funciona como uma camada adicional de segurança e não substitui os controles de qualidade e procedência adotados em sua operação.

Casos de metanol

O lançamento ocorre após uma crise de intoxicações relacionadas ao consumo de bebidas adulteradas no Brasil. Dados apresentados pelo Ministério da Saúde mostram que 73 casos de intoxicação por metanol associados a bebidas adulteradas foram confirmados em 2025, com 25 mortes. Em 2026, até meados de agosto, havia 17 casos confirmados e outros 23 em investigação, além de sete mortes confirmadas pelas secretarias estaduais de Saúde.

Na Bahia, os primeiros casos foram identificados em outubro de 2025. Desde então, 38 casos suspeitos foram investigados, sendo nove confirmados, com registro de três mortes. Já em 2026, até o momento, 25 casos suspeitos de intoxicação por metanol foram investigados no estado e todos foram descartados, segundo dados da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

O metanol, também conhecido como álcool metílico, é uma substância altamente tóxica, incolor e volátil, com características semelhantes às do etanol. Segundo a Sesab, quando ingerido, é metabolizado pelo organismo em substâncias tóxicas, como formaldeído e ácido fórmico, podendo provocar acidose metabólica grave, alterações neurológicas, comprometimento visual, cegueira permanente e morte. A intoxicação pode estar relacionada ao consumo de bebidas alcoólicas clandestinas ou adulteradas.

Diante da ocorrência dos casos, o Ministério da Saúde publicou, em 3 de outubro de 2025, a Portaria GM/MS nº 8.327, que instituiu a Sala de Situação Nacional – Intoxicação por Metanol após Consumo de Bebida Alcoólica. O mecanismo foi criado para ações de preparação, monitoramento e resposta coordenada ao evento de relevância para a saúde pública.

Na Bahia, a investigação dos casos é realizada de forma integrada pela Vigilância Epidemiológica (Divep), Vigilância Sanitária (Divisa), Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs-BA) e Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox), em articulação com o Departamento de Polícia Técnica. Entre os elementos considerados estão a análise de amostras, a rastreabilidade dos produtos e a investigação da cadeia de comercialização.

Como a crise levou à criação do selo

Para a Diageo, os casos de intoxicação reforçaram a necessidade de ampliar as ferramentas de informação e proteção disponíveis ao consumidor, embora a empresa destaque que a crise tenha origem no mercado ilegal e em produtos adulterados. A companhia afirma que, após os episódios, passou a atuar em três frentes: informação ao consumidor, capacitação de profissionais e autoridades e desenvolvimento de soluções tecnológicas.

“Nós pensamos: como a gente pode ajudar para que casos como esse nunca mais aconteçam?”, afirmou o vice-presidente comercial da Diageo, André Miller. Segundo ele, a empresa ampliou a orientação sobre canais de compra considerados seguros e realizou treinamentos para agentes públicos, bares e restaurantes identificarem produtos falsificados.

A presidente da Diageo no Brasil, Paula Lindenberg, também destacou a diferença entre o mercado formal e as atividades ilegais. Segundo a empresa, a falsificação representa 4,7% do mercado de destilados no Brasil. Embora seja uma parcela do mercado ilegal, a companhia afirma que essa prática é a que mais preocupa pelo risco direto à saúde do consumidor.

“A falsificação representa 4,7% do mercado de destilados no Brasil, mas o que mais preocupa é o fato de ser um produto ruim ingerido pelo consumidor, como ocorreu com a situação do metanol no ano passado. Combater a falsificação não é nosso papel, mas, por ser uma das maiores empresas desse setor, decidimos colaborar. É um problema que já existia e com o metanol ficou ainda maior”, afirmou Paula.

A crise também teve impacto sobre o consumo dos produtos da companhia, segundo Miller. O executivo afirmou que, por ser uma empresa de capital aberto, não poderia detalhar números além dos já divulgados. Segundo ele, no último ano fiscal, a América Latina cresceu 7%, enquanto o Brasil avançou aproximadamente 11% nos resultados da companhia.

Miller classificou o selo como uma iniciativa pioneira e voluntária no setor de bebidas alcoólicas no Brasil. A tecnologia, porém, não é exclusiva da Diageo, e o executivo afirmou que a empresa considera positiva a possibilidade de outras fabricantes adotarem soluções semelhantes. “A gente celebra que o setor inteiro caminhe para um lugar de adotar medidas que são camadas a mais de proteção”, disse.

Quais bebidas terão o selo?

Os produtos com a tecnologia começaram a chegar ao mercado em fevereiro deste ano, segundo a Diageo. A expectativa da empresa é que, gradualmente, todo o portfólio seja integrado ao sistema. Entre as marcas que terão garrafas com o selo estão Johnnie Walker, Buchanan’s, Old Parr, White Horse, Black & White, Bell’s, The Singleton, Talisker, Bulleit, Tanqueray, Gordon’s, Smirnoff, Cîroc, Ketel One, Don Julio, Zacapa e Baileys.

Além de permitir a checagem pelo consumidor, a tecnologia poderá gerar informações sobre garrafas que não forem reconhecidas pelo sistema. A Diageo afirma que esses dados poderão ampliar a inteligência da companhia sobre o mercado e, quando pertinente, ser compartilhados com autoridades para auxiliar ações contra a falsificação. A empresa ressalta que investigação, fiscalização e repressão ao comércio ilegal continuam sendo atribuições do poder público.