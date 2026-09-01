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Novo sorteio da Nota Premiada Bahia de R$ 100 mil já tem data; confira

Além do prêmio principal, serão sorteados 90 ganhadores de R$ 10 mil cada

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 18:45

Saiba se seu bilhete vai concorrer a sorteio de R$ 100 mil da Nota Premiada na Bahia
Saiba se seu bilhete vai concorrer a sorteio de R$ 100 mil da Nota Premiada na Bahia Crédito: Matheus Lens / Ascom Sefaz-Ba

O novo sorteio da Nota Premiada Bahia já tem data para acontecer. O vencedor do prêmio de R$ 100 mil será conhecido no dia 24 de setembro. Além do prêmio principal, serão sorteados 90 ganhadores de R$ 10 mil cada.

Nesta edição, participarão os bilhetes gerados a partir das notas fiscais de compras vinculadas ao Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) dos participantes.

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A Nota Premiada Bahia conta com quase 900 mil participantes inscritos e, desde fevereiro de 2018, início da campanha, já premiou 7.052 pessoas. Destas, 4.196 são residentes em Salvador, 2.852 no interior do estado e quatro fora da Bahia.

A lista completa dos ganhadores ficará disponível no site da campanha e nas redes sociais da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz).

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