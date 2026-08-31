O que se sabe sobre a morte de advogado que desapareceu após sair de bar em Xique-Xique, na Bahia

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Carol Neves
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 10:51
O advogado Gabriel da Silva Alves, que estava desaparecido desde o dia 22 de agosto, foi encontrado morto no sábado (29), na zona rural de Xique-Xique, no oeste da Bahia. A morte foi confirmada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), por meio da Subseção de Irecê, que informou que o profissional foi vítima de homicídio.
Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Civil mantém as investigações em andamento e não divulgou informações sobre a possível autoria ou a motivação do crime. Veja abaixo o que se sabe sobre o caso.
Advogados vítimas de crime
Advogado desapareceu após confraternização
Gabriel foi visto pela última vez na noite de 22 de agosto, quando participava de uma confraternização com amigos em um bar de Xique-Xique.
Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que ele deixou o estabelecimento, localizado nas proximidades do bairro BNH Velho. Segundo familiares, o advogado saiu do local pilotando a própria motocicleta.
Depois de deixar o bar, Gabriel ainda fez uma ligação para um amigo. A conversa, porém, foi prejudicada por interferências na chamada. O amigo não conseguiu compreender o que o advogado dizia, mas ele falava algo sobre se perder ou perder algo.
Depois disso, Gabriel não voltou a fazer contato com familiares ou amigos.
Família fez buscas pela região
O desaparecimento mobilizou parentes e amigos, que passaram a procurar pelo advogado em diferentes pontos do município. As buscas incluíram áreas de caatinga, trechos próximos ao rio e comunidades ribeirinhas.
A família também chegou a oferecer uma recompensa de R$ 5 mil para quem fornecesse informações que ajudassem a localizar o advogado.
Moto foi achada em buraco
Cinco dias depois do desaparecimento, na quinta-feira (27), a motocicleta usada por Gabriel foi localizada em uma área de vegetação da zona rural de Xique-Xique.
O veículo estava dentro de um buraco. Nas proximidades, também foram encontrados um par de óculos e sandálias que pertenciam ao advogado.
Corpo apareceu no final de semana
Dois dias depois, no sábado (29), o corpo de Gabriel foi localizado na mesma região rural do município.
Ainda não foram divulgadas informações sobre a forma como o advogado foi morto ou sobre as circunstâncias exatas em que o corpo foi encontrado.
O que a investigação já esclareceu
A Polícia Civil informou que as diligências continuam para esclarecer o caso. A corporação não detalhou quais linhas de investigação estão sendo consideradas e também não informou se já existe algum suspeito.
Ao CORREIO, a Polícia Civil declarou que “demais detalhes não serão fornecidos para não atrapalhar o curso das investigações”.
Com isso, permanecem sem resposta questões como a motivação do homicídio, quem teria cometido o crime e o que aconteceu com Gabriel desde o momento em que deixou o bar até a localização de seus pertences e, posteriormente, do corpo.
OAB lamenta morte e cobra investigação
A OAB Bahia e a Subseção de Irecê divulgaram uma nota de pesar após a confirmação da morte. Gabriel exercia a advocacia havia três anos e, durante esse período, ocupou o cargo de secretário-geral da Comissão de Prerrogativas e Fiscalização do Exercício Profissional da Subseção de Irecê.
Na nota, a entidade afirmou que o advogado deixou “lembranças de respeito e afeto aos colegas de profissão, amigos e clientes”.
A OAB também declarou: “Neste momento de dor, nos solidarizamos com todos os seus familiares e amigos enlutados pela irreparável perda, sentida profundamente por toda a advocacia baiana. Seguiremos cobrando empenho das autoridades nas investigações para identificar a motivação e os responsáveis por este crime absurdo. Justiça por Gabriel”.
A Prefeitura e a Câmara Municipal de Xique-Xique também publicaram manifestações de pesar pela morte do advogado.
Velório acontece em Xique-Xique
O velório de Gabriel da Silva Alves está previsto para começar às 11h desta segunda-feira (31), na Igreja Matriz Senhor do Bonfim, em Xique-Xique.
Uma cerimônia religiosa será realizada às 16h. Em seguida, às 17h, está previsto o cortejo até o cemitério do BNH, onde ocorrerá o sepultamento.