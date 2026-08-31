CRIME

O que se sabe sobre a morte de advogado que desapareceu após sair de bar em Xique-Xique, na Bahia

Polícia Civil investiga assassinato de Gabriel da Silva Alves

Carol Neves

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 10:51

Advogado Gabriel da Silva Alves foi achado morto Crédito: Reprodução

O advogado Gabriel da Silva Alves, que estava desaparecido desde o dia 22 de agosto, foi encontrado morto no sábado (29), na zona rural de Xique-Xique, no oeste da Bahia. A morte foi confirmada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), por meio da Subseção de Irecê, que informou que o profissional foi vítima de homicídio.

Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Civil mantém as investigações em andamento e não divulgou informações sobre a possível autoria ou a motivação do crime. Veja abaixo o que se sabe sobre o caso.

Advogados vítimas de crime 1 de 43

Advogado desapareceu após confraternização

Gabriel foi visto pela última vez na noite de 22 de agosto, quando participava de uma confraternização com amigos em um bar de Xique-Xique.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que ele deixou o estabelecimento, localizado nas proximidades do bairro BNH Velho. Segundo familiares, o advogado saiu do local pilotando a própria motocicleta.

Depois de deixar o bar, Gabriel ainda fez uma ligação para um amigo. A conversa, porém, foi prejudicada por interferências na chamada. O amigo não conseguiu compreender o que o advogado dizia, mas ele falava algo sobre se perder ou perder algo.

Depois disso, Gabriel não voltou a fazer contato com familiares ou amigos.

Família fez buscas pela região

O desaparecimento mobilizou parentes e amigos, que passaram a procurar pelo advogado em diferentes pontos do município. As buscas incluíram áreas de caatinga, trechos próximos ao rio e comunidades ribeirinhas.

A família também chegou a oferecer uma recompensa de R$ 5 mil para quem fornecesse informações que ajudassem a localizar o advogado.

Moto foi achada em buraco

Cinco dias depois do desaparecimento, na quinta-feira (27), a motocicleta usada por Gabriel foi localizada em uma área de vegetação da zona rural de Xique-Xique.

O veículo estava dentro de um buraco. Nas proximidades, também foram encontrados um par de óculos e sandálias que pertenciam ao advogado.

Corpo apareceu no final de semana

Dois dias depois, no sábado (29), o corpo de Gabriel foi localizado na mesma região rural do município.

Ainda não foram divulgadas informações sobre a forma como o advogado foi morto ou sobre as circunstâncias exatas em que o corpo foi encontrado.

O que a investigação já esclareceu

A Polícia Civil informou que as diligências continuam para esclarecer o caso. A corporação não detalhou quais linhas de investigação estão sendo consideradas e também não informou se já existe algum suspeito.

Ao CORREIO, a Polícia Civil declarou que “demais detalhes não serão fornecidos para não atrapalhar o curso das investigações”.

Com isso, permanecem sem resposta questões como a motivação do homicídio, quem teria cometido o crime e o que aconteceu com Gabriel desde o momento em que deixou o bar até a localização de seus pertences e, posteriormente, do corpo.

OAB lamenta morte e cobra investigação

A OAB Bahia e a Subseção de Irecê divulgaram uma nota de pesar após a confirmação da morte. Gabriel exercia a advocacia havia três anos e, durante esse período, ocupou o cargo de secretário-geral da Comissão de Prerrogativas e Fiscalização do Exercício Profissional da Subseção de Irecê.

Na nota, a entidade afirmou que o advogado deixou “lembranças de respeito e afeto aos colegas de profissão, amigos e clientes”.

A OAB também declarou: “Neste momento de dor, nos solidarizamos com todos os seus familiares e amigos enlutados pela irreparável perda, sentida profundamente por toda a advocacia baiana. Seguiremos cobrando empenho das autoridades nas investigações para identificar a motivação e os responsáveis por este crime absurdo. Justiça por Gabriel”.

A Prefeitura e a Câmara Municipal de Xique-Xique também publicaram manifestações de pesar pela morte do advogado.

Velório acontece em Xique-Xique

O velório de Gabriel da Silva Alves está previsto para começar às 11h desta segunda-feira (31), na Igreja Matriz Senhor do Bonfim, em Xique-Xique.