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Obras da Ponte Salvador-Itaparica são paralisadas por trabalhadores

Consórcio responsável pela obra diz que está em diálogo com sindicato, que denuncia descumprimento de acordo coletivo

Carol Neves

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 08:50

CoTrabalho de sondagem da Ponte Salvador-Itaparica em águas rasas Crédito: Thuane Maria/GOVBA

Mais de mil trabalhadores envolvidos nas obras da Ponte Salvador-Itaparica paralisaram as atividades nesta quarta-feira (25), após assembleias convocadas pelo Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Pesada e Montagem Industrial da Bahia (Sintepav-BA). A categoria acusa o Consórcio 2 de Julho, responsável pela construção, de descumprir cláusulas do acordo coletivo de trabalho.

A mobilização atingiu os canteiros de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, São Roque do Paraguaçu, em Maragogipe, e Salvador, nas regiões da Jequitaia e da Balsa.

Entre as principais reclamações estão a falta do terceiro conjunto de uniformes previsto no acordo coletivo, irregularidades no fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e o descumprimento do que foi acertado sobre o plano de saúde. Os trabalhadores também denunciam o corte do benefício de almoço em família para funcionários de São Roque do Paraguaçu.

Trabalhadores param obras da Ponte Salvador-Itaparica 1 de 15

A Concessionária 2 de Julho informou que as reivindicações já estão em discussão com o consórcio construtor e que articula uma reunião com o Sintepav e o Governo da Bahia para buscar soluções e garantir a continuidade das obras (leia mais abaixo).

O sindicato aponta ainda casos de assédio moral e discriminação de gênero e cobra o cumprimento da jornada semanal de 42 horas, além das normas de saúde e segurança do trabalho.

Outra reivindicação envolve a contratação de mão de obra local. Segundo o Sintepav, o acordo prevê que pelo menos 80% das vagas sejam destinadas a trabalhadores baianos. A entidade também defende a contratação de empresas do estado, como forma de ampliar os efeitos econômicos do empreendimento na região.

O sindicato propõe a criação de uma mesa tripartite, com representantes do Governo da Bahia, do Consórcio 2 de Julho e da entidade sindical, para acompanhar as negociações e fiscalizar o cumprimento dos compromissos assumidos.

Concessionária promete reunião

Em nota, a Concessionária 2 de Julho informou que acompanha os relatos de paralisação em frentes de trabalho e reafirmou a disposição para dialogar com o Sintepav e os representantes dos funcionários.

A empresa declarou que as questões apresentadas pelo sindicato já estão sendo discutidas com o consórcio construtor. Também informou que articula uma nova reunião com a entidade sindical e o Governo da Bahia para ouvir as partes e buscar soluções.

Sobre a contratação de trabalhadores, a concessionária afirmou que o recrutamento segue as normas e os procedimentos previstos no contrato de concessão, com intermediação do SineBahia. "O processo seletivo assegura o acesso às vagas aos trabalhadores interessados, com especial atenção aos integrantes das comunidades do entorno do empreendimento", diz a nota.

Obra anunciada há 17 anos ainda tem conclusão prevista para 2031

A paralisação ocorre em meio a uma longa trajetória de adiamentos de um dos projetos de infraestrutura mais aguardados da Bahia. Anunciada em março de 2009, durante o governo de Jaques Wagner, a Ponte Salvador-Itaparica acumulou sucessivas mudanças de cronograma antes mesmo de chegar à fase de construção.

Em 2011, por exemplo, a previsão era que a licitação fosse realizada em 2014 e que a ponte estivesse concluída em 2018. Nos anos seguintes, novas estimativas foram apresentadas, mas o empreendimento continuou sem sair do papel.

O projeto avançou para a fase de concessão em dezembro de 2019, quando um consórcio formado por empresas chinesas venceu o leilão. O contrato com o Governo da Bahia foi assinado em novembro de 2020, por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP).

Entretanto, mudanças nas condições econômicas e dificuldades relacionadas ao contrato levaram a um processo de renegociação, mediado pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA). Em 4 de junho de 2025, governo e concessionária assinaram um termo aditivo que estabeleceu novos prazos e reiniciou a contagem do cronograma.

Pelo novo planejamento, a concessionária teria até um ano para concluir os projetos de engenharia e obter as licenças necessárias. Depois dessa etapa, seriam necessários mais cinco anos para executar o conjunto de intervenções, com conclusão prevista para junho de 2031.

Em março deste ano, o governo apresentou ao TCE um cronograma que previa o início das obras em 4 de junho de 2026. Desde então, foram iniciadas atividades preparatórias, com mobilização dos canteiros, implantação da Plataforma Linear Provisória (PLP) e intervenções em terra e no mar.

Na terça-feira (24), um dia antes da paralisação, o andamento do empreendimento foi apresentado à Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA). Entre as etapas em execução estão a construção das estruturas de apoio à ponte e a implantação da plataforma que permitirá avançar sobre a Baía de Todos-os-Santos.

A nova mobilização dos trabalhadores acrescenta mais um desafio a um empreendimento que já atravessou diferentes governos, renegociações contratuais e sucessivas previsões de entrega. Embora a paralisação não represente, por si só, uma alteração no prazo oficial de conclusão, evidencia que, além dos desafios técnicos e financeiros, a execução também enfrenta problemas nas relações de trabalho.