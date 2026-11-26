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Carol Neves
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 08:50
Mais de mil trabalhadores envolvidos nas obras da Ponte Salvador-Itaparica paralisaram as atividades nesta quarta-feira (25), após assembleias convocadas pelo Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Pesada e Montagem Industrial da Bahia (Sintepav-BA). A categoria acusa o Consórcio 2 de Julho, responsável pela construção, de descumprir cláusulas do acordo coletivo de trabalho.
A mobilização atingiu os canteiros de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, São Roque do Paraguaçu, em Maragogipe, e Salvador, nas regiões da Jequitaia e da Balsa.
Entre as principais reclamações estão a falta do terceiro conjunto de uniformes previsto no acordo coletivo, irregularidades no fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e o descumprimento do que foi acertado sobre o plano de saúde. Os trabalhadores também denunciam o corte do benefício de almoço em família para funcionários de São Roque do Paraguaçu.
Trabalhadores param obras da Ponte Salvador-Itaparica
A Concessionária 2 de Julho informou que as reivindicações já estão em discussão com o consórcio construtor e que articula uma reunião com o Sintepav e o Governo da Bahia para buscar soluções e garantir a continuidade das obras (leia mais abaixo).
O sindicato aponta ainda casos de assédio moral e discriminação de gênero e cobra o cumprimento da jornada semanal de 42 horas, além das normas de saúde e segurança do trabalho.
Outra reivindicação envolve a contratação de mão de obra local. Segundo o Sintepav, o acordo prevê que pelo menos 80% das vagas sejam destinadas a trabalhadores baianos. A entidade também defende a contratação de empresas do estado, como forma de ampliar os efeitos econômicos do empreendimento na região.
O sindicato propõe a criação de uma mesa tripartite, com representantes do Governo da Bahia, do Consórcio 2 de Julho e da entidade sindical, para acompanhar as negociações e fiscalizar o cumprimento dos compromissos assumidos.
Concessionária promete reunião
Em nota, a Concessionária 2 de Julho informou que acompanha os relatos de paralisação em frentes de trabalho e reafirmou a disposição para dialogar com o Sintepav e os representantes dos funcionários.
A empresa declarou que as questões apresentadas pelo sindicato já estão sendo discutidas com o consórcio construtor. Também informou que articula uma nova reunião com a entidade sindical e o Governo da Bahia para ouvir as partes e buscar soluções.
Sobre a contratação de trabalhadores, a concessionária afirmou que o recrutamento segue as normas e os procedimentos previstos no contrato de concessão, com intermediação do SineBahia. "O processo seletivo assegura o acesso às vagas aos trabalhadores interessados, com especial atenção aos integrantes das comunidades do entorno do empreendimento", diz a nota.
Obra anunciada há 17 anos ainda tem conclusão prevista para 2031
A paralisação ocorre em meio a uma longa trajetória de adiamentos de um dos projetos de infraestrutura mais aguardados da Bahia. Anunciada em março de 2009, durante o governo de Jaques Wagner, a Ponte Salvador-Itaparica acumulou sucessivas mudanças de cronograma antes mesmo de chegar à fase de construção.
Em 2011, por exemplo, a previsão era que a licitação fosse realizada em 2014 e que a ponte estivesse concluída em 2018. Nos anos seguintes, novas estimativas foram apresentadas, mas o empreendimento continuou sem sair do papel.
O projeto avançou para a fase de concessão em dezembro de 2019, quando um consórcio formado por empresas chinesas venceu o leilão. O contrato com o Governo da Bahia foi assinado em novembro de 2020, por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP).
Entretanto, mudanças nas condições econômicas e dificuldades relacionadas ao contrato levaram a um processo de renegociação, mediado pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA). Em 4 de junho de 2025, governo e concessionária assinaram um termo aditivo que estabeleceu novos prazos e reiniciou a contagem do cronograma.
Pelo novo planejamento, a concessionária teria até um ano para concluir os projetos de engenharia e obter as licenças necessárias. Depois dessa etapa, seriam necessários mais cinco anos para executar o conjunto de intervenções, com conclusão prevista para junho de 2031.
Em março deste ano, o governo apresentou ao TCE um cronograma que previa o início das obras em 4 de junho de 2026. Desde então, foram iniciadas atividades preparatórias, com mobilização dos canteiros, implantação da Plataforma Linear Provisória (PLP) e intervenções em terra e no mar.
Na terça-feira (24), um dia antes da paralisação, o andamento do empreendimento foi apresentado à Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA). Entre as etapas em execução estão a construção das estruturas de apoio à ponte e a implantação da plataforma que permitirá avançar sobre a Baía de Todos-os-Santos.
A nova mobilização dos trabalhadores acrescenta mais um desafio a um empreendimento que já atravessou diferentes governos, renegociações contratuais e sucessivas previsões de entrega. Embora a paralisação não represente, por si só, uma alteração no prazo oficial de conclusão, evidencia que, além dos desafios técnicos e financeiros, a execução também enfrenta problemas nas relações de trabalho.
Uma nova assembleia do Sintepav está marcada para segunda-feira (30), quando os funcionários devem avaliar o andamento das negociações e decidir os próximos passos do movimento.