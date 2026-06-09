Onde comemorar o Dia dos Namorados em Salvador: veja restaurantes com experiências românticas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maria Raquel Brito
Publicado em 9 de junho de 2026 às 10:05
Os restaurantes de Salvador apostam em experiências especiais para celebrar o Dia dos Namorados, comemorado nesta sexta-feira (12). Menus exclusivos, jantares harmonizados, música ao vivo, sessões de cinema à beira-mar e até pacotes com hospedagem estão entre as opções preparadas por estabelecimentos da capital para atrair os casais na data, considerada uma das mais importantes para o setor de bares e restaurantes.
Confira cinco locais para celebrar na capital baiana:
Dia dos Namorados em restaurantes de Salvador