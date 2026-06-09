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Onde comemorar o Dia dos Namorados em Salvador: veja restaurantes com experiências românticas

Data é celebrada nesta sexta-feira (12)

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 9 de junho de 2026 às 10:05

Hotel Deville Prime, em Itapuã
Hotel Deville Prime, em Itapuã Crédito: Matheus Sebben Rhinow/Divulgação

Os restaurantes de Salvador apostam em experiências especiais para celebrar o Dia dos Namorados, comemorado nesta sexta-feira (12). Menus exclusivos, jantares harmonizados, música ao vivo, sessões de cinema à beira-mar e até pacotes com hospedagem estão entre as opções preparadas por estabelecimentos da capital para atrair os casais na data, considerada uma das mais importantes para o setor de bares e restaurantes.

Confira cinco locais para celebrar na capital baiana: 

Dia dos Namorados em restaurantes de Salvador

O Blue Praia, no Rio Vermelho, traz para o Dia dos Namorados uma noite de cinema à beira-mar. Uma edição especial do CineBlue exibirá a comédia romântica “Como Perder um Homem em 10 Dias”. O público acompanha a exibição cercado por mantas, camas e redes flutuantes, em uma ambientação especial iluminada à luz de velas. por Divulgação
Além do filme estrelado por Kate Hudson e Matthew McConaughey, a programação da noite contará com welcome drink e pipoca inclusos no ingresso, apresentação musical de May Sol e uma performance especial da acrobata aérea Gio (@voarcomgio). Os ingressos são limitados, custam R$ 180 por pessoa e estão disponíveis para compra online pela Ticketmaker. por Divulgação
No Proa Gastrôbar, na Pituba, o menu especial de Dia dos Namorados vem diretamente de Hollywood. O jantar, assinado pelo chef Ricardo Vallari, será servido em cinco etapas, com pratos que fazem referência a filmes icônicos. Um dos diferenciais da experiência é a possibilidade de escolher entre harmonizações com vinhos ou cervejas artesanais em todas as etapas do jantar. por Guiga Motta/Divulgação
A experiência “O Amor é Filme” começa com “Titanic, 1ª Classe”, passa por "Meia-Noite em Paris”, “Comer, Rezar e Amar” e “Julie & Julia”, e termina com a sobremesa “Amélie Poulain”. O menu custa R$ 240 por pessoa. A proposta com harmonização sai a R$ 290 por pessoa. As reservas podem ser feitas no link no perfil do Proa Gastrôbar no Instagram: @proa.gastrobar. por Felipe Buccos/Divulgação
Os casais que desejam celebrar o Dia dos Namorados com uma experiência gastronômica inspirada na culinária oriental já têm destino certo em Salvador. O Oriente Fast, no Rio Vermelho, preparou um menu exclusivo para a noite de 12 de junho, com serviço a partir das 19h e opções pensadas especialmente para compartilhar a dois. A proposta reúne entradas, prato principal e sobremesa em uma experiência completa para os apaixonados. O menu completo custa R$ 349 por casal. As reservas podem ser realizadas antecipadamente por meio do link disponível na bio das redes sociais do restaurante: @orientefast. por Divulgação
A experiência exclusiva de Dia dos Namorados do Hotel Deville Prime Salvador, em Itapuã, inclui hospedagem com decoração romântica, jantar e música ao vivo. O hotel tem opções tanto para hóspedes quanto para o público externo. Oferece um pacote de hospedagem que inclui decoração especial no apartamento, com flores naturais, frutas, chocolates, espumante nacional, roupões, chinelos e amenities especiais. A experiência também contempla jantar romântico no restaurante do hotel, café da manhã servido no dia seguinte e late check-out. por Divulgação
O jantar romântico será aberto ao público mediante reserva antecipada e contará com menu exclusivo em cinco tempos, assinado especialmente para a ocasião pelo chef Diogo Calegari, além de música ao vivo para embalar a noite. O valor é de R$ 340 + 10% por pessoa, incluindo bebidas não alcoólicas. por Divulgação
No charmoso Santo Antônio Além do Carmo, o Allê Varanda Bar preparou uma experiência exclusiva para celebrar a data em dois momentos distintos: almoço e jantar, ambos no dia 12 de junho (sexta-feira), com vista privilegiada para a Baía de Todos-os-Santos. A proposta é reunir gastronomia, ambientação e música ao vivo, com apresentação de Jeff Duque, presente especial e um menu em cinco etapas criado especialmente para o dia mais romântico do ano. por Divulgação
O almoço custará R$ 550 por casal, enquanto o jantar terá valor de R$ 580 por casal. As bebidas não estão inclusas. As reservas já estão abertas e as mesas da varanda, um dos espaços mais disputados da casa, são limitadas. Para garantir a experiência, basta entrar em contato com o Allê Varanda Bar pelo WhatsApp – (71) 99660-4487 – e informar o horário de preferência. por Divulgação
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O Blue Praia, no Rio Vermelho, traz para o Dia dos Namorados uma noite de cinema à beira-mar. Uma edição especial do CineBlue exibirá a comédia romântica “Como Perder um Homem em 10 Dias”. O público acompanha a exibição cercado por mantas, camas e redes flutuantes, em uma ambientação especial iluminada à luz de velas. por Divulgação

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