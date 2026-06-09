DIA DOS NAMORADOS

Onde comemorar o Dia dos Namorados em Salvador: veja restaurantes com experiências românticas

Data é celebrada nesta sexta-feira (12)

Os restaurantes de Salvador apostam em experiências especiais para celebrar o Dia dos Namorados, comemorado nesta sexta-feira (12). Menus exclusivos, jantares harmonizados, música ao vivo, sessões de cinema à beira-mar e até pacotes com hospedagem estão entre as opções preparadas por estabelecimentos da capital para atrair os casais na data, considerada uma das mais importantes para o setor de bares e restaurantes.