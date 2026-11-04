MEIO AMBIENTE

Onde descartar pilhas, lâmpadas e eletrônicos na Bahia? Mapa reúne 29 pontos de coleta

Mapa interativo reúne endereços de lojas Atacadão, Carrefour e Sam’s Club que recebem diferentes tipos de resíduos; consulta é gratuita e permite verificar os materiais aceitos em cada unidade

Perla Ribeiro

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 05:20

Onde descartar pilhas, lâmpadas e eletrônicos na Bahia? Mapa reúne 29 pontos de coleta Crédito: Imagem gerada pela IA

Pilhas usadas, lâmpadas queimadas, aparelhos eletrônicos sem funcionamento e óleo de cozinha usado não devem ser descartados no lixo comum. Na Bahia, os moradores podem consultar um mapa interativo que reúne 29 pontos de coleta desses e de outros resíduos em lojas Atacadão, Carrefour e Sam’s Club, pertencentes ao Grupo Carrefour Brasil.

Batizada de Partiu Reciclar, a plataforma reúne mais de 1.100 pontos de coleta em todo o país, distribuídos em 526 unidades. A iniciativa busca facilitar o acesso da população a locais apropriados para o descarte de materiais que precisam de destinação específica.

Reciclagem 1 de 5

A consulta é gratuita e permite localizar os endereços mais próximos, além de verificar quais tipos de resíduos são recebidos em cada estabelecimento. Entre os materiais contemplados estão pilhas, baterias, lâmpadas, embalagens, cartuchos de impressora, eletroeletrônicos, medicamentos, cápsulas de café e óleo de cozinha usado. A disponibilidade dos coletores varia de acordo com a unidade. Por isso, é importante conferir as informações no mapa antes de levar os materiais até o estabelecimento.

Como encontrar um ponto de coleta na Bahia?

Para consultar os locais disponíveis no estado, basta acessar o site www.partiureciclar.com.br, pesquisar pela localização desejada e selecionar uma das lojas indicadas no mapa. A plataforma informa o endereço dos pontos de coleta e os tipos de resíduos aceitos em cada unidade, permitindo que o consumidor identifique as opções disponíveis antes de sair de casa.

Como funciona a logística reversa?

Além de facilitar o acesso aos pontos de descarte, a iniciativa contribui para a logística reversa, processo que permite recolher e encaminhar materiais após o consumo para destinação ambientalmente adequada. A prática favorece o reaproveitamento e a reciclagem de resíduos, além de reduzir o descarte inadequado no meio ambiente.

Os coletores são operados por empresas especializadas, em parceria com indústrias de bens de consumo, seguindo as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos.