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Ônibus de Salvador ganham novos horários; veja mudanças

Mudanças contemplam duas linhas que atendem a região de Cajazeiras XI, com ampliação da oferta de veículos nos horários de pico

Elaine Sanoli

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 21:02

Ônibus em Salvador Crédito: Ascom/Semob

Duas linhas de ônibus que circulam na região da Rua Geraldo Brasil, em Cajazeiras XI, em Salvador, ganharam novos horários a partir desta quarta-feira (16).

A linha 1722 – Terminal Águas Claras x Geraldo Brasil terá os intervalos reduzidos durante o pico da tarde, garantindo maior oferta de veículos no horário de volta para casa. Além disso, a linha terá o atendimento ampliado até as 23h10 nos dias úteis. Não haverá mudanças nos demais horários da linha nem em seu itinerário.

Já a recém-criada linha 1722-01, que sai da Rua Geraldo Brasil em direção ao Terminal Águas Claras, passando pela Rua Juscelino Kubitschek, Avenida Dois de Julho e BR-324, ganhará três novos horários, com partidas às 5h, 5h30 e 5h55, além do já praticado às 6h25.

A ampliação melhora as opções de deslocamento para os usuários que utilizam a linha no pico da manhã, contribuindo para aprimorar o atendimento entre o bairro de Cajazeiras XI e o Terminal Águas Claras.