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Ônibus de Salvador ganham novos horários; veja mudanças

Mudanças contemplam duas linhas que atendem a região de Cajazeiras XI, com ampliação da oferta de veículos nos horários de pico

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 21:02

Ônibus em Salvador
Ônibus em Salvador Crédito: Ascom/Semob

Duas linhas de ônibus que circulam na região da Rua Geraldo Brasil, em Cajazeiras XI, em Salvador, ganharam novos horários a partir desta quarta-feira (16).

A linha 1722 – Terminal Águas Claras x Geraldo Brasil terá os intervalos reduzidos durante o pico da tarde, garantindo maior oferta de veículos no horário de volta para casa. Além disso, a linha terá o atendimento ampliado até as 23h10 nos dias úteis. Não haverá mudanças nos demais horários da linha nem em seu itinerário.

Já a recém-criada linha 1722-01, que sai da Rua Geraldo Brasil em direção ao Terminal Águas Claras, passando pela Rua Juscelino Kubitschek, Avenida Dois de Julho e BR-324, ganhará três novos horários, com partidas às 5h, 5h30 e 5h55, além do já praticado às 6h25.

A ampliação melhora as opções de deslocamento para os usuários que utilizam a linha no pico da manhã, contribuindo para aprimorar o atendimento entre o bairro de Cajazeiras XI e o Terminal Águas Claras.

As mudanças fazem parte de estudos contínuos da operação do transporte realizados pela Secretaria de Mobilidade (Semob), permitindo ajustes no atendimento de acordo com as necessidades de deslocamento da população e contribuindo para a melhoria do serviço oferecido aos usuários da cidade.

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