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Ônibus metropolitanos também são flagrados em garagens durante votação na Bahia

Sistema é de responsabilidade do governo baiano

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 08:17

Imagens mostram ônibus metropolitanos na garagem
Imagens mostram ônibus metropolitanos na garagem Crédito: Reprodução

Registros de ônibus metropolitanos em garagens durante o segundo turno das eleições, neste domingo (25), colocam em discussão a oferta de transporte também na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O serviço é de responsabilidade do Governo da Bahia e tem regulação e fiscalização da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações (Agerba).

O governo estadual havia definido medidas para garantir a gratuidade e a oferta do serviço durante a eleição. A região metropolitana reúne 13 municípios, e cabe à Agerba fiscalizar o transporte intermunicipal metropolitano. A presença de veículos estacionados, por si só, não demonstra descumprimento das regras: é preciso verificar quantos ônibus estavam previstos para circular e quantos foram efetivamente colocados nas ruas, além das condições operacionais.

Os registros surgem no mesmo contexto em que a operação dos ônibus municipais de Salvador foi alvo de uma medida judicial. A Federação Brasil da Esperança, composta por PT, PCdoB e PV, pediu ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) a prisão em flagrante do secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza, sob a alegação de que a redução da frota prejudicava o deslocamento dos eleitores.

A Justiça Eleitoral acolheu inicialmente o pedido e determinou o restabelecimento do serviço na capital.  

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