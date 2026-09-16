Ônibus que seguia para a Bahia bate em caminhão e deixa 6 mortos e 43 feridos em MG

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Mariana Rios
Publicado em 16 de setembro de 2026 às 13:35
Um ônibus que seguia de São Paulo para a Bahia se envolveu em um acidente com um caminhão e deixou seis pessoas mortas e 43 feridas na noite desta terça-feira (15), na BR-116, em Cachoeira de Pajeú, no Norte de Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros, o ônibus era de turismo, pertencia a uma empresa de Senhor do Bonfim, no norte baiano, e tinha deixado São Paulo carregado de mercadorias.
A colisão aconteceu por volta das 20h30, no trevo que liga as rodovias BR-251 e BR-116. De acordo com os Bombeiros, o motorista do ônibus teria perdido o controle da direção durante a passagem pelo local.
Os condutores do ônibus e do caminhão não tiveram ferimentos graves. O caminhão, com placas de Conselheiro Lafaiete (MG), era refrigerado e estava vazio no momento da batida. O veículo havia deixado uma carga de queijo em Senhor do Bonfim antes do acidente.
A pista foi liberada às 0h35 desta quarta-feira (16), segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).