TRAGÉDIA NA CHAPADA

Ônibus que tombou na Bahia levava 24 pessoas, entre passageiros e motoristas, diz empresa

Veículo da Real Maia fazia a linha Fortaleza–Palmas quando sofreu o acidente; sete pessoas morreram e outras 13 ficaram feridas

Perla Ribeiro

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 11:10

Acidente com ônibus deixa sete mortos e pelo menos 13 feridos na região da Chapada Diamantina Crédito: Reprodução

O ônibus da Real Maia que tombou na noite de sexta-feira (25), na região de Iraquara, na Chapada Diamantina, transportava 22 passageiros e dois motoristas, segundo nota divulgada pela própria empresa. O veículo fazia a linha Fortaleza–Palmas quando sofreu o acidente, por volta das 23h30.

A Real Maia informou que, até o momento, foram registradas sete mortes e 13 pessoas feridas. A empresa não detalhou, na nota, a situação dos demais ocupantes do veículo. Após o acidente, equipes de resgate foram mobilizadas para retirar as vítimas do ônibus. Segundo o Departamento de Polícia Técnica (DPT) e o Corpo de Bombeiros, três pessoas ficaram presas às ferragens e precisaram ser resgatadas.

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A empresa afirmou que deslocou representantes para o local da ocorrência, acionou a seguradora e está prestando assistência aos passageiros e familiares das vítimas. O acidente aconteceu na BR-122, no município de Iraquara. Informações preliminares apontam que o motorista teria perdido o controle da direção antes de o ônibus sair da pista e tombar. As circunstâncias do acidente ainda são investigadas.

A perícia criminal já foi realizada por equipes da Coordenadoria Regional de Polícia Técnica de Seabra. O laudo, que deve ajudar a esclarecer a ocorrência, tem prazo legal de dez dias para ser concluído. Os corpos das sete vítimas foram encaminhados para Irecê e Seabra para a realização dos exames médico-legais. Quatro estão em Irecê — entre eles o soldado da Polícia Militar Luca José Jesus Santana, uma criança, uma mulher e um homem — e três em Seabra. As vítimas serão liberadas para os familiares após a conclusão das necropsias e das identificações.