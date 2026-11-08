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Operação apreende 392 animais silvestres em feira de rua na Bahia; 23 suspeitos são detidos

Ação da Polícia Civil e do Ibama ocorreu em Feira de Santana; aves e jabutis estavam em gaiolas, sacos e caixas; alguns pássaros apresentavam ferimentos e sinais de falta de alimentação

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 18:34

Operação apreende quase 400 animais silvestres comercializados ilegalmente e leva 23 suspeitos para delegacia na Bahia
Operação apreende quase 400 animais silvestres comercializados ilegalmente e leva 23 suspeitos para delegacia na Bahia Crédito: Reprodução/TV Subaé

Uma operação da Polícia Civil e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) apreendeu 392 animais silvestres que seriam vendidos ilegalmente em uma feira de rua de Feira de Santana, no interior da Bahia, neste domingo (8). Durante a ação, 23 suspeitos foram detidos, segundo informações da TV Subaé, afiliada da Rede Bahia.

Entre os animais resgatados estavam pássaros de diferentes espécies e jabutis. Eles eram mantidos em condições inadequadas, dentro de gaiolas apertadas, sacos de nylon e caixas. Alguns dos pássaros apresentavam ferimentos e não recebiam alimentação adequada.

Aves de canto mais traficados no país

Curió por Polícia Federal / Divulgação
Bicudo por Polícia Federal / Divulgação
Canário-da-terra por Polícia Federal / Divulgação
Cardeal por Polícia Federal / Divulgação
Azulão por Polícia Federal / Divulgação
Trinca-Ferro por Polícia Federal / Divulgação
Coleirinho por Polícia Federal / Divulgação
Chorão por Polícia Federal / Divulgação
papa-capim por Polícia Federal / Divulgação
Chorão por Polícia Federal / Divulgação
1 de 10
Curió por Polícia Federal / Divulgação

Após a apreensão, os animais foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), do Ibama, onde passarão por avaliações veterinárias e biológicas.

Durante a operação, também foram encontrados gaiolas e alçapões que, segundo os agentes ambientais, eram utilizados para manter os animais em cativeiro e facilitar o transporte ilegal. Os equipamentos foram queimados.

Comércio também ocorria pela internet

As investigações apontam que a comercialização dos animais não se restringia à feira de rua. As redes sociais também eram utilizadas para anunciar espécies, negociar preços e estabelecer contato entre vendedores e compradores.

De acordo com os agentes envolvidos na operação, Feira de Santana é considerada um dos principais pontos estratégicos das rotas de tráfico de animais silvestres no Brasil, em razão de sua localização geográfica.

Os 23 suspeitos foram ouvidos na Central de Flagrantes de Feira de Santana e assinaram Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs). Depois dos procedimentos, foram liberados e vão responder às investigações em liberdade.

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Tags:

Aves Feira de Santana Tráfico de Aves Tráfico de Animais Ibama

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