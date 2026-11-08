MAUS-TRATOS

Operação apreende 392 animais silvestres em feira de rua na Bahia; 23 suspeitos são detidos

Ação da Polícia Civil e do Ibama ocorreu em Feira de Santana; aves e jabutis estavam em gaiolas, sacos e caixas; alguns pássaros apresentavam ferimentos e sinais de falta de alimentação

Mariana Rios

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 18:34

Operação apreende quase 400 animais silvestres comercializados ilegalmente e leva 23 suspeitos para delegacia na Bahia Crédito: Reprodução/TV Subaé

Uma operação da Polícia Civil e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) apreendeu 392 animais silvestres que seriam vendidos ilegalmente em uma feira de rua de Feira de Santana, no interior da Bahia, neste domingo (8). Durante a ação, 23 suspeitos foram detidos, segundo informações da TV Subaé, afiliada da Rede Bahia.

Entre os animais resgatados estavam pássaros de diferentes espécies e jabutis. Eles eram mantidos em condições inadequadas, dentro de gaiolas apertadas, sacos de nylon e caixas. Alguns dos pássaros apresentavam ferimentos e não recebiam alimentação adequada.

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Após a apreensão, os animais foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), do Ibama, onde passarão por avaliações veterinárias e biológicas.

Durante a operação, também foram encontrados gaiolas e alçapões que, segundo os agentes ambientais, eram utilizados para manter os animais em cativeiro e facilitar o transporte ilegal. Os equipamentos foram queimados.

Comércio também ocorria pela internet

As investigações apontam que a comercialização dos animais não se restringia à feira de rua. As redes sociais também eram utilizadas para anunciar espécies, negociar preços e estabelecer contato entre vendedores e compradores.

De acordo com os agentes envolvidos na operação, Feira de Santana é considerada um dos principais pontos estratégicos das rotas de tráfico de animais silvestres no Brasil, em razão de sua localização geográfica.