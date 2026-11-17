POLÍCIA

Operação contra facção apreende fuzil e alcança 11 suspeitos na Bahia e em Pernambuco

Safra Oculta localizou plantação em Pernambuco, apreendeu armas e investiga esquema de financiamento e lavagem de dinheiro

Wendel de Novais

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 10:13

Operação Safra Oculta acontece na Bahia e em Pernambuco Crédito: SSP-BA

Onze pessoas suspeitas de integrar uma organização criminosa envolvida no cultivo ilegal de maconha foram alcançadas nesta terça-feira (17) durante a Operação Safra Oculta, realizada por forças de segurança da Bahia e de Pernambuco. A ação também resultou na apreensão de um fuzil, uma pistola, carregadores, munições, celulares e documentos, além do bloqueio de R$ 300 milhões em valores investigados por suspeita de lavagem de dinheiro.

As investigações apontam que o grupo atuava no financiamento e no cultivo da droga, além de utilizar pessoas físicas e jurídicas para ocultar e dissimular bens e recursos. Segundo as apurações, a organização teria movimentado mais de R$ 116 milhões. Em Senhor do Bonfim, no norte da Bahia, uma mulher investigada por movimentar mais de R$ 1 milhão em contas bancárias está entre os alvos.

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Durante a operação, equipes localizaram uma plantação de maconha na zona rural de Belém do São Francisco, em Pernambuco, próximo à divisa com a Bahia. A descoberta ocorreu após ações de inteligência. No local, as forças de segurança iniciaram a contagem e a erradicação do plantio, além de realizar buscas para localizar outros envolvidos.

A operação cumpriu 11 mandados de prisão e ordens de busca e apreensão em imóveis ligados aos investigados. As diligências foram realizadas por equipes da Polícia Federal, das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCOs) da Bahia e de Pernambuco e das Polícias Militares dos dois estados.