TIROTEIO

Operação contra facção termina com um suspeito morto e dois presos na Bahia

Equipes foram recebidas a tiros durante diligência em imóvel no bairro Ubaldinão

Wendel de Novais

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 07:38

Armas, munições e coletes foram apreendidos na ação Crédito: Reprodução

Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar terminou com dois homens presos e outro morto após um confronto armado no bairro Ubaldinão, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. A ação também resultou na apreensão de armas, munições, coletes balísticos e drogas. A ocorrência foi iniciada após informações indicarem que integrantes da organização criminosa Mercado do Povo Atitude (MPA) estariam escondidos em um imóvel da região.

Segundo as informações policiais, os agentes foram recebidos a tiros por um grupo de aproximadamente cinco homens que estava em frente à residência. Os suspeitos correram para dentro do imóvel, e houve um novo confronto durante as buscas. Após o fim dos disparos, os policiais encontraram um dos homens caído no chão e com uma arma de fogo. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Luís Eduardo Magalhães, mas teve a morte confirmada pela equipe médica.

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Outros dois suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Proteção e Investigação (DISEP), onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. Entre os materiais apreendidos estão uma pistola Glock G17 calibre 9 mm, munições de fuzil calibre 5,56 mm, carregadores alongados, coletes balísticos, drogas e materiais utilizados para embalar entorpecentes