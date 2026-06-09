SEGURANÇA

Operação contra tráfico de drogas prende oito suspeitos em cidades do Extremo Sul da Bahia

Mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos em cinco municípios

Carol Neves

Publicado em 9 de junho de 2026 às 08:35

Operação acontece hoje Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Oito pessoas foram presas na manhã desta terça-feira (9) durante a segunda fase da Operação Labirinto, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia para combater o tráfico de drogas e desarticular uma organização criminosa com atuação no extremo sul do estado.

A ação ocorreu simultaneamente nos municípios de Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália, Eunápolis e Itamaraju, além de Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador. Durante a operação, policiais cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos pela Justiça após representação da Polícia Civil e parecer favorável do Ministério Público.

Coordenada pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), por meio da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) de Porto Seguro, a ofensiva é resultado do aprofundamento das investigações iniciadas na primeira fase da Operação Labirinto, realizada em fevereiro de 2026.

Nova fase de operação acontece na Bahia 1 de 5

Na ocasião, foram realizadas buscas domiciliares e uma pessoa foi presa em flagrante. De acordo com a Polícia Civil, a análise do material e das informações obtidas naquela etapa permitiu o avanço das apurações, levando à identificação de novos suspeitos e de estruturas ligadas ao grupo criminoso investigado.

Para cumprir as medidas judiciais, foram mobilizadas equipes do Denarc de Salvador, Jequié, Itabuna e Feira de Santana, que atuaram em conjunto com policiais da DTE de Porto Seguro, da Diretoria Regional de Polícia do Interior Sul (DIRPIN/Sul), do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI) de Eunápolis e da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (COORPIN) de Eunápolis.

Segundo o diretor do Denarc, delegado Ernandes Júnior, a operação representa mais uma etapa do trabalho de enfrentamento ao narcotráfico no estado.

“O tráfico de drogas é o principal fomentador de diversos outros crimes violentos e patrimoniais. A Polícia Civil da Bahia, por meio do Denarc e das unidades parceiras, segue atuando de forma técnica, integrada e permanente para identificar, responsabilizar e retirar de circulação integrantes de organizações criminosas que atuam no estado”, afirmou.