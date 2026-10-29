Operação da PF contra tráfico prende investigados e bloqueia até R$ 10 milhões na Bahia

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Wendel de Novais
Publicado em 29 de outubro de 2026 às 10:17
Oito mandados de prisão preventiva e oito de busca e apreensão foram cumpridos nesta quinta-feira (29) pela Polícia Federal (PF) em Salvador e Amélia Rodrigues, na Bahia, além de São Paulo, Guarujá e Santo André, em São Paulo. A Justiça determinou ainda o bloqueio de bens e valores dos investigados até o limite de R$ 10 milhões e a suspensão das atividades econômicas de 13 empresas do grupo.
A ação tem como alvo suspeitos de integrar uma associação criminosa envolvida no tráfico interestadual de cocaína e na venda ilegal de armas de fogo de uso restrito. Segundo as investigações, o grupo atuava na Bahia, em Alagoas e em São Paulo. As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara de Garantias da Comarca de Salvador. A investigação é um desdobramento da Operação Krampus, deflagrada em 2025 contra uma organização criminosa especializada em crimes contra instituições financeiras.
Operação aconteceu nos estados da Bahia e São Paulo
Durante a apuração anterior, um dos investigados também teria sido identificado como responsável por coordenar o transporte de drogas e a comercialização ilegal de armas. Segundo as investigações, os recursos obtidos com as atividades ilícitas eram movimentados por meio de contas bancárias de terceiros e empresas de fachada, o que indica uma possível prática de lavagem de dinheiro.
A apuração continua para identificar outros envolvidos e aprofundar as investigações sobre a movimentação dos valores. A Operação Krampus Narco foi deflagrada pela Polícia Federal, pela Força Correcional Especial Integrada (Force/Coger/SSP-BA) e pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público da Bahia (Gaeco/MPBA).