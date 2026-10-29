POLÍCIA

Operação da PF contra tráfico prende investigados e bloqueia até R$ 10 milhões na Bahia

Ação cumpre mandados em cinco cidades e investiga suspeitos de tráfico interestadual de cocaína e lavagem de dinheiro

Wendel de Novais

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 10:17

Operação aconteceu em Bahia e São Paulo Crédito: Divulgação

Oito mandados de prisão preventiva e oito de busca e apreensão foram cumpridos nesta quinta-feira (29) pela Polícia Federal (PF) em Salvador e Amélia Rodrigues, na Bahia, além de São Paulo, Guarujá e Santo André, em São Paulo. A Justiça determinou ainda o bloqueio de bens e valores dos investigados até o limite de R$ 10 milhões e a suspensão das atividades econômicas de 13 empresas do grupo.

A ação tem como alvo suspeitos de integrar uma associação criminosa envolvida no tráfico interestadual de cocaína e na venda ilegal de armas de fogo de uso restrito. Segundo as investigações, o grupo atuava na Bahia, em Alagoas e em São Paulo. As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara de Garantias da Comarca de Salvador. A investigação é um desdobramento da Operação Krampus, deflagrada em 2025 contra uma organização criminosa especializada em crimes contra instituições financeiras.

Operação aconteceu nos estados da Bahia e São Paulo 1 de 6

Durante a apuração anterior, um dos investigados também teria sido identificado como responsável por coordenar o transporte de drogas e a comercialização ilegal de armas. Segundo as investigações, os recursos obtidos com as atividades ilícitas eram movimentados por meio de contas bancárias de terceiros e empresas de fachada, o que indica uma possível prática de lavagem de dinheiro.