POLÍCIA

Operação da PF prende 19 pessoas e apreende R$ 1 milhão de facção na Bahia

Ofensiva cumpre mandados em quatro estados e no Distrito Federal; um fuzil foi apreendido e um laboratório de drogas desmontado.

Wendel de Novais

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 08:46

Operação da PF contra facção criminosa prendeu 19 pessoas Crédito: Polícia Federal

Uma operação interestadual da Polícia Federal mira uma facção criminosa envolvida com tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e mortes violentas em cinco unidades da Federação. Deflagrada nesta terça-feira (24), a Operação Vestigium cumpre mandados na Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Maranhão, além do Distrito Federal. Até o momento, 19 pessoas foram presas.

Coordenada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Porto Seguro (FICCO/PSO), a ofensiva tem como alvo um grupo criminoso que atua em parceria com uma organização criminosa paulista. Ao todo, foram expedidos 18 mandados de prisão e 26 de busca e apreensão. As diligências contam com o apoio de drones.

Operação da PF contra facção criminosa prendeu 19 pessoas 1 de 4

Entre os crimes investigados estão o tráfico de drogas, a comercialização de fuzis e munições, homicídios e lavagem de dinheiro. A operação reúne equipes da Secretaria da Segurança Pública da Bahia, do Ministério Público e das polícias Federal, Militar e Civil.

Durante as ações desta terça-feira, os agentes apreenderam um fuzil e aproximadamente R$ 1 milhão em dinheiro. Um laboratório utilizado para a produção de drogas também foi desarticulado. Segundo informações da Polícia Federal, o balanço de apreensões ainda não havia sido concluído.

Esta é a terceira etapa da Operação Vestigium. A primeira fase ocorreu em 18 de novembro, quando cinco fuzis foram apreendidos durante uma ação na BR-101. Já na última sexta-feira (20), as forças de segurança localizaram e desarticularam um laboratório de drogas em Porto Seguro, além de prender três pessoas.