'IMORAIS'

Operação da polícia baiana prende quatro homens, uma mulher e apreende adolescente envolvidos com tráfico em uma das cidade mais violentas do país

Adultos têm entre 25 e 46 anos; mulher detida 25 anos e o 'caçula', 17

Mariana Rios

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 14:09

Operação em Jequié Crédito: Divulgação / Ascom-PCBA

Cinco adultos foram presos e um adolescente de 17 anos foi apreendido nesta segunda-feira (17), durante a Operação Imorais, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia para combater o tráfico de drogas e a atuação de uma organização criminosa em Jequié, no sudoeste do estado. O município está entre as dez cidades mais violentas do Brasil, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025.

A operação foi iniciada a partir de investigações que começaram no fim de 2025 e apuram crimes relacionados ao tráfico de entorpecentes e à atuação de uma organização criminosa na cidade. Ao todo, foram cumpridos três mandados de prisão temporária, dois de prisão preventiva e oito de busca e apreensão.

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Durante as diligências, os policiais apreenderam porções de maconha e cocaína, além de seis celulares, que serão analisados para auxiliar no avanço das investigações. O adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

Os adultos presos têm entre 25 e 46 anos. A mulher detida também tem 25 anos. Todos foram encaminhados à sede da 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (9ª Coorpin/Jequié), onde permanecem custodiados à disposição da Justiça.

A Operação Imorais faz parte das ações da Polícia Civil no âmbito da Operação Malhas da Lei e foi conduzida pela 11ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Jequié), unidade do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc).

A ação contou ainda com apoio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Jequié), da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam/Jequié), do Núcleo de Homicídios da 9ª Coorpin, das Delegacias Territoriais de Ipiaú e Jequié e do Grupo de Apoio Tático e Técnico de Investigação (Gatti/Central).

Jequié entre as cidades mais violentas

O cenário de segurança pública em Jequié ajuda a dimensionar o contexto da operação. Conforme levantamento divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a cidade aparece entre as dez mais violentas do país no Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025, considerando as taxas de mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes.

Jequié é uma das cinco cidades baianas presentes no ranking nacional, ao lado de Eunápolis, Porto Seguro, Simões Filho e Juazeiro. A Bahia, por sua vez, é o estado com o maior número absoluto de mortes violentas intencionais do país.

O levantamento aponta que as disputas entre organizações criminosas pelo controle do tráfico de drogas estão entre os principais fatores associados aos índices de violência registrados no estado. Em 2024, Jequié também havia aparecido entre as dez cidades mais violentas do Brasil.