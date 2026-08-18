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Operação da Polícia Federal mira facção e 33 investigados por tráfico de drogas em paraíso turístico da Bahia

Polícia cumpre 33 mandados contra investigados por tráfico, lavagem de dinheiro e outros crimes

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 07:15

Operação da PF acontece em Itacaré
Operação da PF acontece em Itacaré Crédito: Divulgação/PF

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Ilhéus (FICCO/Ilhéus) deflagrou, na manhã desta terça-feira (18), a Operação Tormenta para desarticular uma organização criminosa investigada por atuar com tráfico de drogas em Itacaré, no sul da Bahia. Ao todo, foram expedidos 33 mandados judiciais, sendo 15 de prisão temporária e 18 de busca e apreensão.

As ordens foram cumpridas por equipes da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal. Segundo as investigações, o grupo mantinha uma estrutura dividida por funções, com integrantes responsáveis pelo gerenciamento de pontos de venda, distribuição de entorpecentes, segurança armada e movimentação do dinheiro obtido com o tráfico.

Operação da PF acontece em Itacaré

Operação da PF acontece em Itacaré por Divulgação/PF
Operação da PF acontece em Itacaré por Divulgação/PF
Operação da PF acontece em Itacaré por Divulgação/PF
Operação da PF acontece em Itacaré por Divulgação/PF
Operação da PF acontece em Itacaré por Divulgação/PF
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Operação da PF acontece em Itacaré por Divulgação/PF

A apuração também identificou o possível uso de contas bancárias de terceiros para receber e transferir valores ligados às atividades criminosas. Por isso, além das prisões e buscas, a Justiça determinou o sequestro e o bloqueio de bens e recursos vinculados aos investigados, numa tentativa de impedir que o dinheiro fosse retirado ou ocultado.

Os alvos da operação poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de capitais. A ação busca ainda interromper o fluxo financeiro utilizado para manter as atividades do grupo.

A Operação Tormenta reúne agentes de diferentes forças de segurança. Pela Polícia Civil, participam equipes da Diretoria Regional de Polícia do Interior Sul (DIRPIN Sul), GATTI de Ilhéus, Itabuna, Eunápolis, Porto Seguro e Valença, além de policiais da 7ª COORPIN/Ilhéus e 6ª COORPIN/Itabuna.

Também atuam na operação equipes da Polícia Militar da Bahia, por meio do CPRSul, 72ª CIPM/Itacaré, TOR CIPRv/Itabuna, CIPT Sul e CIPE Cacaueira.

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Tags:

Polícia Federal Operação Facção de Itacaré

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