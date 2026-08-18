Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Operação da Polícia Federal prende 14 traficantes de facção em Itacaré

Investigados foram alcançados durante o cumprimento de mandados da Operação Tormenta

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 07:59

Operação Tormenta mira traficantes em Itacaré
Operação Tormenta mira traficantes em Itacaré Crédito: Divulgação

Catorze integrantes de uma facção criminosa foram alcançados durante a Operação Tormenta, deflagrada na madrugada desta terça-feira (18), em Itacaré, no sul da Bahia. A ação teve como alvo uma organização investigada por envolvimento com tráfico de drogas, mortes violentas, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Segundo as investigações, o grupo mantinha uma estrutura organizada para controlar diferentes etapas do comércio de entorpecentes na cidade. Entre as funções identificadas estavam o gerenciamento de pontos de venda, distribuição das drogas, segurança armada e movimentação do dinheiro obtido com a atividade criminosa.

Operação da PF acontece em Itacaré

Operação da PF acontece em Itacaré por Divulgação/PF
Operação da PF acontece em Itacaré por Divulgação/PF
Operação da PF acontece em Itacaré por Divulgação/PF
Operação da PF acontece em Itacaré por Divulgação/PF
Operação da PF acontece em Itacaré por Divulgação/PF
1 de 5
Operação da PF acontece em Itacaré por Divulgação/PF

De acordo com o delegado Deivid Lopes, da Polícia Civil e integrante da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) em Ilhéus, os investigadores também encontraram indícios de que os criminosos utilizavam contas bancárias de terceiros para receber e transferir valores.

“Desta forma os faccionados dificultavam o rastreamento da origem dos recursos. Porém, o trabalho integrado entre as Agências de Inteligência da PC e da PM foi essencial para chegarmos aos responsáveis”, contou.

Além das prisões, a Justiça determinou o sequestro e bloqueio de bens e valores ligados aos investigados. A medida busca impedir que recursos relacionados ao tráfico sejam ocultados ou movimentados e atingir a estrutura financeira utilizada pela organização.

“Os investigados capturados responderão pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de capitais”, finalizou o delegado.

A operação contou com equipes da Diretoria Regional de Polícia do Interior (Dirpin) Sul, por meio dos Grupos de Apoio Tático e Técnico à Investigação (Gattis) de Ilhéus, Itabuna, Eunápolis, Porto Seguro e Valença, além das 6ª e 7ª Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (Coorpins) de Itabuna e Ilhéus.

Também participaram policiais do Comando de Policiamento Regional (CPR) Sul, Rondesp Sul, TOR do CIPRv/Itabuna, Cipe Cacaueira e 72ª CIPM de Itacaré.

Leia mais

Imagem - Operação da Polícia Federal mira facção e 33 investigados por tráfico de drogas em paraíso turístico da Bahia

Operação da Polícia Federal mira facção e 33 investigados por tráfico de drogas em paraíso turístico da Bahia

Imagem - Dupla é presa por espalhar “toque de recolher” em cidade da Bahia

Dupla é presa por espalhar “toque de recolher” em cidade da Bahia

Imagem - Ele tem 53, ela 20: pai e filha dividem faculdade, estágio e uma história de recomeço

Ele tem 53, ela 20: pai e filha dividem faculdade, estágio e uma história de recomeço

Tags:

Polícia Federal Operação Facção de Itacaré

Mais recentes

Imagem - Ifba abre mais de 5 mil vagas para cursos técnicos gratuitos na Bahia; veja como se inscrever

Ifba abre mais de 5 mil vagas para cursos técnicos gratuitos na Bahia; veja como se inscrever
Imagem - Policial penal é preso por esquema de entrada de celulares em presídio na Bahia

Policial penal é preso por esquema de entrada de celulares em presídio na Bahia
Imagem - Suspeito de perseguir ex-companheira em faculdade após término é preso no sul da Bahia

Suspeito de perseguir ex-companheira em faculdade após término é preso no sul da Bahia