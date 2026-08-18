POLÍCIA

Operação da Polícia Federal prende 14 traficantes de facção em Itacaré

Investigados foram alcançados durante o cumprimento de mandados da Operação Tormenta

Wendel de Novais

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 07:59

Operação Tormenta mira traficantes em Itacaré Crédito: Divulgação

Catorze integrantes de uma facção criminosa foram alcançados durante a Operação Tormenta, deflagrada na madrugada desta terça-feira (18), em Itacaré, no sul da Bahia. A ação teve como alvo uma organização investigada por envolvimento com tráfico de drogas, mortes violentas, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Segundo as investigações, o grupo mantinha uma estrutura organizada para controlar diferentes etapas do comércio de entorpecentes na cidade. Entre as funções identificadas estavam o gerenciamento de pontos de venda, distribuição das drogas, segurança armada e movimentação do dinheiro obtido com a atividade criminosa.

Operação da PF acontece em Itacaré 1 de 5

De acordo com o delegado Deivid Lopes, da Polícia Civil e integrante da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) em Ilhéus, os investigadores também encontraram indícios de que os criminosos utilizavam contas bancárias de terceiros para receber e transferir valores.

“Desta forma os faccionados dificultavam o rastreamento da origem dos recursos. Porém, o trabalho integrado entre as Agências de Inteligência da PC e da PM foi essencial para chegarmos aos responsáveis”, contou.

Além das prisões, a Justiça determinou o sequestro e bloqueio de bens e valores ligados aos investigados. A medida busca impedir que recursos relacionados ao tráfico sejam ocultados ou movimentados e atingir a estrutura financeira utilizada pela organização.

“Os investigados capturados responderão pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de capitais”, finalizou o delegado.

A operação contou com equipes da Diretoria Regional de Polícia do Interior (Dirpin) Sul, por meio dos Grupos de Apoio Tático e Técnico à Investigação (Gattis) de Ilhéus, Itabuna, Eunápolis, Porto Seguro e Valença, além das 6ª e 7ª Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (Coorpins) de Itabuna e Ilhéus.