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Wendel de Novais
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 07:58
A Polícia Militar da Bahia apreendeu 16 armas de fogo e realizou 40 prisões em flagrante durante a 11ª edição da Operação Força Total, deflagrada nesta quinta-feira (26). A ação também resultou no cumprimento de 13 mandados de prisão, na apreensão de 203 veículos e em 23 ocorrências relacionadas a drogas.
A mobilização reforçou o policiamento em Salvador, na Região Metropolitana e em municípios do interior, com atenção especial aos centros comerciais, corredores turísticos e locais de grande circulação. A estratégia busca ampliar a segurança diante do aumento do movimento provocado pelas festas de fim de ano, férias escolares e proximidade do verão.
Operação Força Total da PM na Bahia apreendeu 16 armas e prendeu 40 pessoas
As equipes realizaram abordagens a pedestres e veículos, barreiras de fiscalização e incursões em áreas consideradas estratégicas, incluindo localidades da zona rural. O comandante-geral da PM, coronel Magalhães, acompanhou parte das atividades na capital, passando pelos bairros da Federação, Engenho Velho da Federação, Engenho Velho de Brotas, Calabar e Garcia.
Entre as ocorrências de destaque, três homens foram presos em Feira de Santana por porte ilegal de arma. Com o grupo, policiais apreenderam uma submetralhadora, carregadores, munições, balaclavas e celulares. Em Lauro de Freitas, outros dois suspeitos foram presos com uma pistola e 475 porções de drogas. Um deles é investigado por homicídio e por envolvimento em um caso no qual uma criança foi baleada em Vila de Abrantes, em Camaçari.
A operação também registrou apreensões em Casa Nova e Olindina, onde policiais encontraram armas, munições e entorpecentes. Já em Candeal, um homem sequestrado e obrigado a dirigir o próprio veículo durante assaltos foi resgatado. Um adulto acabou preso e dois adolescentes foram apreendidos. O carro da vítima foi recuperado, e seis celulares e um simulacro de arma de fogo foram recolhidos.
Ao longo das 11 edições realizadas em 2026, a Operação Força Total contabiliza 222 armas apreendidas, 373 prisões em flagrante, 169 mandados de prisão cumpridos e 376 ocorrências com drogas. Desde o início da iniciativa, em 61 edições, os números chegam a 1.373 armas retiradas de circulação, 2.167 prisões em flagrante, 846 mandados cumpridos e 3.008 registros de apreensão de drogas.