POLÍCIA

Operação Força Total prende 40 pessoas e apreende armas e drogas na Bahia

Ação realizada nesta quinta-feira (26) mobilizou policiais em Salvador, Região Metropolitana e interior

Wendel de Novais

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 07:58

Operação Força Total da PM na Bahia apreendeu 16 armas e prendeu 40 pessoas Crédito: Cb PM Santos Rocha

A Polícia Militar da Bahia apreendeu 16 armas de fogo e realizou 40 prisões em flagrante durante a 11ª edição da Operação Força Total, deflagrada nesta quinta-feira (26). A ação também resultou no cumprimento de 13 mandados de prisão, na apreensão de 203 veículos e em 23 ocorrências relacionadas a drogas.

A mobilização reforçou o policiamento em Salvador, na Região Metropolitana e em municípios do interior, com atenção especial aos centros comerciais, corredores turísticos e locais de grande circulação. A estratégia busca ampliar a segurança diante do aumento do movimento provocado pelas festas de fim de ano, férias escolares e proximidade do verão.

Operação Força Total da PM na Bahia apreendeu 16 armas e prendeu 40 pessoas 1 de 5

As equipes realizaram abordagens a pedestres e veículos, barreiras de fiscalização e incursões em áreas consideradas estratégicas, incluindo localidades da zona rural. O comandante-geral da PM, coronel Magalhães, acompanhou parte das atividades na capital, passando pelos bairros da Federação, Engenho Velho da Federação, Engenho Velho de Brotas, Calabar e Garcia.

Entre as ocorrências de destaque, três homens foram presos em Feira de Santana por porte ilegal de arma. Com o grupo, policiais apreenderam uma submetralhadora, carregadores, munições, balaclavas e celulares. Em Lauro de Freitas, outros dois suspeitos foram presos com uma pistola e 475 porções de drogas. Um deles é investigado por homicídio e por envolvimento em um caso no qual uma criança foi baleada em Vila de Abrantes, em Camaçari.

A operação também registrou apreensões em Casa Nova e Olindina, onde policiais encontraram armas, munições e entorpecentes. Já em Candeal, um homem sequestrado e obrigado a dirigir o próprio veículo durante assaltos foi resgatado. Um adulto acabou preso e dois adolescentes foram apreendidos. O carro da vítima foi recuperado, e seis celulares e um simulacro de arma de fogo foram recolhidos.