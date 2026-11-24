POLÍCIA

Operação investiga casal suspeito de agiotagem e extorsão contra empresária na Bahia

Polícia apreendeu dinheiro, notas promissórias e registros de empréstimos durante ação em Livramento de Nossa Senhora

Wendel de Novais

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 12:19

Polícia Civil Crédito: Divulgação

A Polícia Civil da Bahia cumpriu mandados de busca e apreensão em dois endereços de Livramento de Nossa Senhora, no sudoeste do estado, durante a Operação Predador, que investiga suspeitas de agiotagem, extorsão, perseguição e ameaça contra uma empresária de 40 anos. A ação foi realizada na segunda-feira (23) e teve como alvos um homem de 75 anos e uma mulher de 65 anos.

As investigações começaram há cerca de um mês, após denúncia da vítima. Segundo a apuração policial, em 2020, a empresária recebeu um empréstimo de R$ 20 mil de um dos suspeitos, com juros de 4% ao mês. Desde então, ela teria realizado pagamentos que somam R$ 32,4 mil. Mesmo após os repasses, o casal continuava cobrando um suposto saldo devedor.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Ainda conforme a Polícia Civil, os investigados teriam adotado estratégias de intimidação para pressionar a mulher. Entre as condutas relatadas está a permanência dos suspeitos em frente ao estabelecimento comercial da empresária, em situações que teriam envolvido coação e ameaças.

Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam dinheiro em espécie, um aparelho celular, notas promissórias preenchidas e em branco, além de anotações com registros de empréstimos concedidos a outras pessoas. O material será analisado e poderá contribuir para o avanço das investigações.