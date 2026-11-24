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Wendel de Novais
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 12:19
A Polícia Civil da Bahia cumpriu mandados de busca e apreensão em dois endereços de Livramento de Nossa Senhora, no sudoeste do estado, durante a Operação Predador, que investiga suspeitas de agiotagem, extorsão, perseguição e ameaça contra uma empresária de 40 anos. A ação foi realizada na segunda-feira (23) e teve como alvos um homem de 75 anos e uma mulher de 65 anos.
As investigações começaram há cerca de um mês, após denúncia da vítima. Segundo a apuração policial, em 2020, a empresária recebeu um empréstimo de R$ 20 mil de um dos suspeitos, com juros de 4% ao mês. Desde então, ela teria realizado pagamentos que somam R$ 32,4 mil. Mesmo após os repasses, o casal continuava cobrando um suposto saldo devedor.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Ainda conforme a Polícia Civil, os investigados teriam adotado estratégias de intimidação para pressionar a mulher. Entre as condutas relatadas está a permanência dos suspeitos em frente ao estabelecimento comercial da empresária, em situações que teriam envolvido coação e ameaças.
Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam dinheiro em espécie, um aparelho celular, notas promissórias preenchidas e em branco, além de anotações com registros de empréstimos concedidos a outras pessoas. O material será analisado e poderá contribuir para o avanço das investigações.
A operação foi conduzida pela Delegacia Territorial de Livramento de Nossa Senhora, com apoio das unidades de Paramirim e Caturama, vinculadas à 20ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin), sediada em Brumado. Os suspeitos são investigados pelos crimes de usura, extorsão, perseguição e ameaça.