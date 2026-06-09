SEGURANÇA

Operação investiga esquema de entrada de drogas no Presídio de Brumado

Organização criminosa que teria utilizado brechas no sistema de fiscalização para abastecer internos com entorpecentes

Carol Neves

Publicado em 9 de junho de 2026 às 09:14

Operação acontece em presídio Crédito: Divulgação

O Ministério Público da Bahia (MPBA) reakuza, na manhã desta terça-feira (9), a Operação Bodyscan, que investiga a atuação de uma organização criminosa suspeita de promover a entrada e a distribuição de drogas no Presídio de Brumado, no sudoeste do estado.

A ação foi coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) e pelo Grupo de Atuação Especial em Execução Penal (Gaep), com o apoio da 3ª e da 4ª Promotorias de Justiça de Brumado.

Durante a operação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em imóveis localizados nas proximidades da unidade prisional. As medidas foram autorizadas pela Vara Criminal da Comarca de Brumado, a partir de pedido apresentado pelo MPBA no âmbito da investigação.

O procedimento apura possíveis crimes ligados à introdução, armazenamento, transporte e distribuição de entorpecentes dentro do presídio. Segundo as investigações, haveria um esquema organizado que utilizava o acesso funcional de profissionais vinculados ao serviço de saúde bucal da unidade para facilitar a entrada de materiais ilícitos.

De acordo com os promotores responsáveis pelo caso, após o ingresso no estabelecimento penal, os entorpecentes eram repassados a detentos previamente identificados. As apurações também apontam para a participação de pessoas tanto dentro quanto fora da unidade, com divisão de funções e adoção de estratégias destinadas a dificultar os procedimentos de fiscalização e revista.

O nome da operação faz referência ao equipamento de escaneamento corporal utilizado para o controle de acesso ao presídio. Conforme o MPBA, uma das investigadas teria se aproveitado de uma condição especial de saúde para evitar a passagem pelo bodyscan, utilizando essa justificativa para entrar na unidade sem ser submetida à revista eletrônica e, assim, introduzir drogas no local.