POLÍCIA

Operação mira líderes do tráfico que comandavam crime de dentro de presídio de Feira de Santana

Mandados são cumpridos no Conjunto Penal de Feira de Santana e em endereços de três municípios

Wendel de Novais

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 10:53

Gaeco cumpriu mandados em endereços fora de presídio Crédito: MP-BA

Uma operação deflagrada nesta quarta-feira (25) busca desarticular lideranças de uma organização criminosa que comandavam o tráfico de drogas em Feira de Santana a partir do Conjunto Penal do município. A ação cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão dentro da unidade prisional e em endereços residenciais de Feira, Madre de Deus e Rafael Jambeiro.

Entre os alvos estão internos do presídio apontados como responsáveis por comandar células criminosas, além de companheiras, familiares e comparsas das lideranças. A Justiça também determinou, a pedido do Ministério Público da Bahia (MPBA), o bloqueio de ativos financeiros de 15 pessoas.

As medidas foram solicitadas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) do MPBA e autorizadas pela Vara de Tóxicos de Feira de Santana. O processo tramita sob sigilo.

Conjunto Penal de Feira de Santana 1 de 4

A investigação é um desdobramento da Operação Angerona II, realizada em julho deste ano no Conjunto Penal de Feira de Santana. A nova ofensiva, batizada de Operação Extramuros, busca aprofundar as apurações sobre a atuação de integrantes da organização criminosa dentro e fora do sistema prisional.

A ação é realizada de forma integrada pelo Ministério Público da Bahia, por meio do Gaeco e do Grupo de Atuação Especial de Execução Penal (Gaep); pela Polícia Civil, com equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e do Departamento de Polícia do Interior (Depin); além da Secretaria da Segurança Pública (SSP) e da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap).