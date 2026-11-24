CRIME

Operação mira policiais militares por forjar confronto em ação que matou homem na Bahia

ção cumpre quatro mandados em Governador Mangabeira e apura suspeita de homicídio qualificado

Wendel de Novais

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 07:13

PMs são alvo de operação por fraude em morte de homem Crédito: Ministério Público

Uma operação deflagrada na manhã desta terça-feira (24) investiga a morte de um homem e possíveis irregularidades na atuação de policiais militares durante a ocorrência em Governador Mangabeira, no Recôncavo baiano. Batizada de Operação Simulatio, a ação cumpre quatro mandados de busca e apreensão e apura as circunstâncias da morte de Josenildo Ferreira de Cerqueira, registrada em 1º de outubro de 2025.

A ofensiva é realizada em conjunto pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), por meio dos grupos de atuação especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e de Segurança Pública (Geosp), pela Força Correcional Especial Integrada da Polícia Civil (Force) e pela Corregedoria-Geral da Polícia Militar (Correg).

De acordo com as investigações, depoimentos, exames técnicos e perícias apontaram possíveis contradições na versão apresentada pelos policiais envolvidos. Os agentes afirmaram que a morte ocorreu durante um confronto armado, em uma situação na qual teriam agido em legítima defesa. No entanto, os elementos reunidos pelos investigadores levantaram a hipótese de homicídio qualificado seguido de fraude processual.

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Entre os relatos considerados pela investigação estão os da companheira de Josenildo e de um motorista por aplicativo que teria presenciado a ocorrência. Segundo os depoimentos, a vítima foi abordada pela guarnição às margens da BR-101 em circunstâncias aparentemente tranquilas e sem apresentar resistência. Ainda conforme os relatos, os policiais permaneceram com o homem no local enquanto as demais pessoas foram orientadas a deixar a área.

Outro ponto identificado durante as apurações foi a falta de registros históricos de GPS da viatura e dos equipamentos de comunicação utilizados pelos policiais no momento da ocorrência. Um laudo pericial também apontou problemas na preservação do local indicado pelos agentes como cenário do confronto, além da ausência de vestígios que confirmassem a versão de uma troca de tiros.