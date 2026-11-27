CRIME

Operação Missionários prende duas lideranças criminosas envolvidas com tráfico e homicídios na Bahia

Investigação aponta atuação do grupo no tráfico de drogas, homicídios e comércio ilegal de armas; operação cumpriu 11 mandados.

Wendel de Novais

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 09:43

Operação mira lideranças criminosas de São Francisco do Conde Crédito: Polícia Civil

Duas lideranças de uma organização criminosa investigada por envolvimento em tráfico de drogas, homicídios e comércio ilegal de armas foram presas nesta sexta-feira (27), durante a Operação Missionários, em São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), e em São Paulo. A ofensiva da Polícia Civil da Bahia também resultou em uma prisão em flagrante por tráfico de drogas.

Ao todo, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e nove de busca e apreensão. Uma das lideranças investigadas foi localizada no estado de São Paulo, enquanto as diligências também ocorreram em Salvador e cidades da Região Metropolitana. Segundo as investigações, o grupo criminoso tinha atuação em São Francisco do Conde e estaria envolvido na comercialização de entorpecentes, na execução de rivais e na venda ilegal de armas de fogo. Os dois líderes presos são naturais do município baiano.

Operação mira lideranças criminosas de São Francisco do Conde 1 de 6

O nome da operação faz referência à dinâmica de atuação da organização, cujos integrantes receberiam “missões” para executar rivais, comercializar armas e movimentar o tráfico de drogas na cidade. Mais de 50 policiais civis participaram da ação. Os materiais apreendidos e demais elementos reunidos durante as diligências serão utilizados para aprofundar as investigações e identificar outros possíveis integrantes do grupo.