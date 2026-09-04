Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Operação Paraguai mira grupo suspeito de tráfico e homicídios na Bahia

Mandados de prisão e busca e apreensão são cumpridos em três bairros de Itambé

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 07:35

Operação Paraguai acontece em Itambé
Operação Paraguai acontece em Itambé Crédito: Divulgação

Mandados de prisão e de busca e apreensão são cumpridos nesta sexta-feira (4) em três bairros de Itambé, no sudoeste da Bahia, contra investigados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e crimes contra a vida. A ofensiva é a segunda fase da Operação Paraguai e tem como alvo pessoas suspeitas de integrar um grupo criminoso com atuação no município.

As ordens judiciais são cumpridas nos bairros Felipe Achy, conhecido como “Paraguai”, José Gusmão de Brito e Valdomiro Santos. A ação ocorre após o avanço de investigações sobre crimes registrados em Itambé entre 2025 e 2026.

Operação Paraguai acontece em Itambé

Operação Paraguai acontece em Itambé por Divulgação
Operação Paraguai acontece em Itambé por Divulgação
Operação Paraguai acontece em Itambé por Divulgação
Operação Paraguai acontece em Itambé por Divulgação
Operação Paraguai acontece em Itambé por Divulgação
1 de 5
Operação Paraguai acontece em Itambé por Divulgação

Conforme as apurações, os alvos teriam ligação com integrantes e colaboradores de um grupo criminoso que também atua em outros estados. A nova fase da operação busca aprofundar as investigações, além de localizar suspeitos e reunir elementos que possam esclarecer os crimes investigados.

Segundo o delegado Márcio Allan, titular da Delegacia Territorial de Itambé, o cumprimento simultâneo das medidas pretende aumentar a efetividade da ação e evitar a ocultação ou destruição de possíveis provas. A estratégia também permite tentar localizar, ao mesmo tempo, os investigados que são alvo dos mandados.

As diligências ainda estão em andamento. O balanço com informações sobre prisões, apreensões e outros resultados deverá ser divulgado ao longo do dia, após a conclusão do cumprimento das ordens judiciais.

A operação é realizada pela Delegacia Territorial de Itambé, vinculada à 21ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (COORPIN/Itapetinga), com apoio de equipes da 10ª COORPIN/Vitória da Conquista e da Diretoria Regional de Polícia do Interior (DIRPIN/Sudoeste).

Leia mais

Imagem - Jovem de 22 anos morre após ser esmagado por peça de metal em fábrica na Bahia

Jovem de 22 anos morre após ser esmagado por peça de metal em fábrica na Bahia

Imagem - Grupo que usava delivery para tráfico de drogas em Feira de Santana vira alvo de operação

Grupo que usava delivery para tráfico de drogas em Feira de Santana vira alvo de operação

Imagem - Motorista de aplicativo é baleado em assalto após aceitar corrida e sobrevive ao fingir estar morto

Motorista de aplicativo é baleado em assalto após aceitar corrida e sobrevive ao fingir estar morto

Tags:

Tráfico de Drogas Itambé Operação Paraguai

Mais recentes

Imagem - Aposta baiana acerta cinco números e fatura prêmio de R$ 36 mil na Mega-Sena

Aposta baiana acerta cinco números e fatura prêmio de R$ 36 mil na Mega-Sena
Imagem - Médico preso por mandar sequestrar, torturar e estuprar ex tem prisão mantida em audiência de custódia

Médico preso por mandar sequestrar, torturar e estuprar ex tem prisão mantida em audiência de custódia
Imagem - Jovem de 22 anos morre após ser esmagado por peça de metal em fábrica na Bahia

Jovem de 22 anos morre após ser esmagado por peça de metal em fábrica na Bahia