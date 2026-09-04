POLÍCIA

Operação Paraguai mira grupo suspeito de tráfico e homicídios na Bahia

Mandados de prisão e busca e apreensão são cumpridos em três bairros de Itambé

Wendel de Novais

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 07:35

Operação Paraguai acontece em Itambé Crédito: Divulgação

Mandados de prisão e de busca e apreensão são cumpridos nesta sexta-feira (4) em três bairros de Itambé, no sudoeste da Bahia, contra investigados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e crimes contra a vida. A ofensiva é a segunda fase da Operação Paraguai e tem como alvo pessoas suspeitas de integrar um grupo criminoso com atuação no município.

As ordens judiciais são cumpridas nos bairros Felipe Achy, conhecido como “Paraguai”, José Gusmão de Brito e Valdomiro Santos. A ação ocorre após o avanço de investigações sobre crimes registrados em Itambé entre 2025 e 2026.

Operação Paraguai acontece em Itambé 1 de 5

Conforme as apurações, os alvos teriam ligação com integrantes e colaboradores de um grupo criminoso que também atua em outros estados. A nova fase da operação busca aprofundar as investigações, além de localizar suspeitos e reunir elementos que possam esclarecer os crimes investigados.

Segundo o delegado Márcio Allan, titular da Delegacia Territorial de Itambé, o cumprimento simultâneo das medidas pretende aumentar a efetividade da ação e evitar a ocultação ou destruição de possíveis provas. A estratégia também permite tentar localizar, ao mesmo tempo, os investigados que são alvo dos mandados.

As diligências ainda estão em andamento. O balanço com informações sobre prisões, apreensões e outros resultados deverá ser divulgado ao longo do dia, após a conclusão do cumprimento das ordens judiciais.