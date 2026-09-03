POLÍCIA

Operação prende cinco suspeitos por tráfico, homicídios e roubos na Bahia

Ação cumpriu 15 mandados de busca e apreensão, apreendeu armas e celulares e bloqueou R$ 80 mil

Wendel de Novais

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 10:46

Operação Doutor termina com cinco presos Crédito: Divulgação

Cinco pessoas durante a Operação Doutor, deflagrada nesta quinta-feira (3) para desarticular uma organização criminosa com atuação na Bahia e em São Paulo. Ao todo, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão e cinco ordens de prisão — quatro preventivas contra homens de 20, 30, 31 e 32 anos e uma temporária contra uma mulher de 26 anos. Duas armas de fogo e dez celulares também foram apreendidos.

Em São Paulo, duas prisões ocorreram nos municípios de Osasco e Carapicuíba. Entre os detidos está um homem apontado como a principal liderança do grupo investigado. Com ele, os policiais encontraram uma pistola calibre 9 mm, um revólver calibre .38 e dez aparelhos celulares. Na Bahia, um suspeito foi localizado e preso em Aurelino Leal, enquanto outros dois mandados de prisão preventiva foram cumpridos contra homens que já estavam custodiados no Conjunto Penal de Itabuna.

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Segundo as investigações, a organização criminosa mantinha uma estrutura com divisão de funções e estaria envolvida em uma série de crimes. Entre as atividades atribuídas ao grupo estão tráfico de drogas, homicídios, roubos de veículos e cargas, extorsão, lavagem de dinheiro, além de adulteração e desmanche de veículos. A Justiça também determinou o bloqueio de R$ 80 mil durante o cumprimento das medidas.

A apuração identificou que o grupo teria atuação nos distritos de Banco Central, em Ilhéus, e Laje do Banco, em Aurelino Leal, além dos municípios de Ubaitaba, Gongogi e Maraú e outras localidades do sul da Bahia. A operação busca aprofundar a identificação das funções desempenhadas pelos integrantes e reunir elementos sobre a atuação da organização na região.

A Operação Doutor é coordenada pela Diretoria Regional de Polícia do Interior (Dirpin/Sul) e pela 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (7ª Coorpin/Ilhéus). Participaram ainda equipes dos Grupos de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Sul, Costa do Cacau, Descobrimento, Costa do Dendê, Central e Pedra Branca).