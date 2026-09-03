Operação prende cinco suspeitos por tráfico, homicídios e roubos na Bahia

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Wendel de Novais
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 10:46
Cinco pessoas durante a Operação Doutor, deflagrada nesta quinta-feira (3) para desarticular uma organização criminosa com atuação na Bahia e em São Paulo. Ao todo, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão e cinco ordens de prisão — quatro preventivas contra homens de 20, 30, 31 e 32 anos e uma temporária contra uma mulher de 26 anos. Duas armas de fogo e dez celulares também foram apreendidos.
Em São Paulo, duas prisões ocorreram nos municípios de Osasco e Carapicuíba. Entre os detidos está um homem apontado como a principal liderança do grupo investigado. Com ele, os policiais encontraram uma pistola calibre 9 mm, um revólver calibre .38 e dez aparelhos celulares. Na Bahia, um suspeito foi localizado e preso em Aurelino Leal, enquanto outros dois mandados de prisão preventiva foram cumpridos contra homens que já estavam custodiados no Conjunto Penal de Itabuna.
Operação Doutor termina com cinco presos
Segundo as investigações, a organização criminosa mantinha uma estrutura com divisão de funções e estaria envolvida em uma série de crimes. Entre as atividades atribuídas ao grupo estão tráfico de drogas, homicídios, roubos de veículos e cargas, extorsão, lavagem de dinheiro, além de adulteração e desmanche de veículos. A Justiça também determinou o bloqueio de R$ 80 mil durante o cumprimento das medidas.
A apuração identificou que o grupo teria atuação nos distritos de Banco Central, em Ilhéus, e Laje do Banco, em Aurelino Leal, além dos municípios de Ubaitaba, Gongogi e Maraú e outras localidades do sul da Bahia. A operação busca aprofundar a identificação das funções desempenhadas pelos integrantes e reunir elementos sobre a atuação da organização na região.
A Operação Doutor é coordenada pela Diretoria Regional de Polícia do Interior (Dirpin/Sul) e pela 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (7ª Coorpin/Ilhéus). Participaram ainda equipes dos Grupos de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Sul, Costa do Cacau, Descobrimento, Costa do Dendê, Central e Pedra Branca).
Em São Paulo, a ação contou com apoio do Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo (Demacro), por meio dos Grupos de Operações Especiais (GOE) das Delegacias Seccionais de Polícia de Carapicuíba e Osasco. Os materiais apreendidos foram encaminhados para a investigação, que deverá avançar na apuração da estrutura e das atividades atribuídas à organização criminosa.