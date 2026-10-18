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Operação prende quatro suspeitos de atrair vítimas para roubos em aplicativos de relacionamento na Bahia e em Goiás

Ação coordenada pela Polícia Civil em Juazeiro cumpriu mandados de prisão e de busca

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 07:43

Operação foi deflagrada na Bahia e em Goiás
Operação foi deflagrada na Bahia e em Goiás Crédito: Polícia Civil

Quatro pessoas foram presas durante a Operação Protetor de Divisas, realizada em uma ação integrada das Polícias Civis da Bahia e de Goiás. A ofensiva também cumpriu dois mandados de busca e apreensão e recolheu celulares que, segundo as investigações, teriam sido utilizados em crimes patrimoniais. As prisões foram registradas na sexta-feira (16).

Coordenada pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Juazeiro, a operação reúne investigações sobre roubos com agravantes, furtos qualificados e outras infrações. Uma das apurações trata de crimes ocorridos em julho de 2026, em Juazeiro, contra vítimas atraídas por aplicativos de relacionamento e plataformas de mensagens.

Segundo a polícia, os suspeitos estabeleciam contato com as vítimas e criavam vínculos de confiança para convencê-las a ir a locais previamente escolhidos. Nesses pontos, elas eram surpreendidas, ameaçadas e agredidas, além de terem a liberdade restringida. A investigação aponta que os envolvidos usavam facas e um cão para intimidar as vítimas.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Durante os roubos, os criminosos subtraíam pertences pessoais e obrigavam as vítimas a realizar transferências bancárias por meio do Pix, sob grave ameaça. Os celulares apreendidos durante o cumprimento dos mandados serão submetidos a análises técnicas para contribuir com o aprofundamento das investigações.

As quatro ordens de prisão foram cumpridas, incluindo a de um investigado localizado em Goiás após trabalho de inteligência e articulação entre as equipes dos dois estados.

Em Senhor do Bonfim, as equipes também fiscalizaram três estabelecimentos comerciais para verificar possíveis práticas de receptação, adulteração de sinais identificadores de veículos e desmanche de automóveis provenientes de furtos ou roubos. A ação integra as medidas de combate à circulação irregular de veículos, peças e componentes automotivos.

Além da DRFR de Juazeiro, vinculada à 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) e ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), participaram da operação equipes do GATTI/Norte, do GATTI/Centro Norte, da Agência de Inteligência do Deic e da Delegacia de Polícia de Bom Jesus de Goiás.

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Tags:

Operação Relacionamentos Aplicativos Roubos

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