POLÍCIA

Operação prende quatro suspeitos de fraudar registros de veículos com ajuda de servidores do Detran na Bahia

Grupo é suspeito de inserir dados falsos no sistema, validar documentos e viabilizar financiamentos com veículos em fraude

Wendel de Novais

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 09:19

Operação mira fraude com participação de servidores do Detran Crédito: Divulgação

Quatro pessoas foram presas nesta terça-feira (1º) durante uma operação da Polícia Civil que investiga um esquema de fraude em registros e transferências de veículos na Bahia. Batizada de Operação Giratina, a ação também cumpriu dez mandados de busca e apreensão em cidades baianas e no Ceará.

Entre os presos estão um sargento da Polícia Militar que estava cedido ao Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) e dois servidores comissionados que ocupavam cargos de chefia e direção na 25ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), em Simões Filho.

Segundo a investigação, o grupo teria utilizado documentos falsificados para criar registros de veículos que já pertenciam legalmente a empresas de outros estados. Automóveis registrados nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste seriam usados como base para a criação de cadastros fraudulentos na Bahia.

A suspeita é de que a participação de funcionários do Detran-BA em etapas como vistoria, conferência de documentos e emissão dos registros tenha ajudado a dar aparência de legalidade às operações.

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Após a inclusão dos veículos no sistema, os automóveis eram usados em operações de alienação fiduciária para empresas localizadas no Ceará. Conforme os investigadores, a fraude permitia que instituições financeiras liberassem financiamentos utilizando como garantia veículos que, na realidade, pertenciam a empresas que não tinham conhecimento das operações. O esquema é investigado a partir de suspeitas de inserção de informações falsas no sistema de dados, falsidade ideológica, corrupção passiva e associação criminosa.

As apurações começaram após uma comunicação feita pelo próprio Detran-BA, a partir de procedimentos correcionais realizados na Ciretran de Simões Filho. Os levantamentos identificaram indícios de adulteração documental e de irregularidades na inclusão e transferência de veículos. A Polícia Civil passou a investigar a possível atuação conjunta de pessoas externas ao órgão com servidores que tinham acesso a etapas importantes dos procedimentos.

Três dos suspeitos foram presos em Madre de Deus e outro em Simões Filho. O quarto detido é parente de um dos investigados e acabou preso em flagrante durante uma busca domiciliar, depois que os policiais encontraram uma arma de fogo irregular. Ao longo da operação, foram apreendidos uma pistola, um revólver, celulares e documentos que poderão ser analisados pelos investigadores.

Além das cidades baianas, mandados foram cumpridos em Camaçari e Lauro de Freitas e também no Ceará, onde foram realizadas quatro buscas em endereços ligados a uma empresa e a pessoas apontadas como integrantes ou relacionadas ao esquema. A operação reuniu equipes da Delegacia de Crimes Econômicos e Contra a Administração Pública (DECECAP), do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DRACO-LD), com apoio do Departamento de Inteligência Policial (DIP), da Polícia Civil do Ceará e da Polícia Militar da Bahia, por meio da Corregedoria.