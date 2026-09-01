Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Operação prende quatro suspeitos de fraudar registros de veículos com ajuda de servidores do Detran na Bahia

Grupo é suspeito de inserir dados falsos no sistema, validar documentos e viabilizar financiamentos com veículos em fraude

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 09:19

Operação mira fraude com participação de servidores do Detran
Operação mira fraude com participação de servidores do Detran Crédito: Divulgação

Quatro pessoas foram presas nesta terça-feira (1º) durante uma operação da Polícia Civil que investiga um esquema de fraude em registros e transferências de veículos na Bahia. Batizada de Operação Giratina, a ação também cumpriu dez mandados de busca e apreensão em cidades baianas e no Ceará.

Entre os presos estão um sargento da Polícia Militar que estava cedido ao Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) e dois servidores comissionados que ocupavam cargos de chefia e direção na 25ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), em Simões Filho.

Segundo a investigação, o grupo teria utilizado documentos falsificados para criar registros de veículos que já pertenciam legalmente a empresas de outros estados. Automóveis registrados nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste seriam usados como base para a criação de cadastros fraudulentos na Bahia.

A suspeita é de que a participação de funcionários do Detran-BA em etapas como vistoria, conferência de documentos e emissão dos registros tenha ajudado a dar aparência de legalidade às operações.

Operação mira fraude com participação de servidores do Detran

Operação mira fraude com participação de servidores do Detran por Divulgação
Operação mira fraude com participação de servidores do Detran por Divulgação
Operação mira fraude com participação de servidores do Detran por Divulgação
Operação mira fraude com participação de servidores do Detran por Divulgação
Operação mira fraude com participação de servidores do Detran por Divulgação
1 de 5
Operação mira fraude com participação de servidores do Detran por Divulgação

Após a inclusão dos veículos no sistema, os automóveis eram usados em operações de alienação fiduciária para empresas localizadas no Ceará. Conforme os investigadores, a fraude permitia que instituições financeiras liberassem financiamentos utilizando como garantia veículos que, na realidade, pertenciam a empresas que não tinham conhecimento das operações. O esquema é investigado a partir de suspeitas de inserção de informações falsas no sistema de dados, falsidade ideológica, corrupção passiva e associação criminosa.

As apurações começaram após uma comunicação feita pelo próprio Detran-BA, a partir de procedimentos correcionais realizados na Ciretran de Simões Filho. Os levantamentos identificaram indícios de adulteração documental e de irregularidades na inclusão e transferência de veículos. A Polícia Civil passou a investigar a possível atuação conjunta de pessoas externas ao órgão com servidores que tinham acesso a etapas importantes dos procedimentos.

Três dos suspeitos foram presos em Madre de Deus e outro em Simões Filho. O quarto detido é parente de um dos investigados e acabou preso em flagrante durante uma busca domiciliar, depois que os policiais encontraram uma arma de fogo irregular. Ao longo da operação, foram apreendidos uma pistola, um revólver, celulares e documentos que poderão ser analisados pelos investigadores.

Além das cidades baianas, mandados foram cumpridos em Camaçari e Lauro de Freitas e também no Ceará, onde foram realizadas quatro buscas em endereços ligados a uma empresa e a pessoas apontadas como integrantes ou relacionadas ao esquema. A operação reuniu equipes da Delegacia de Crimes Econômicos e Contra a Administração Pública (DECECAP), do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DRACO-LD), com apoio do Departamento de Inteligência Policial (DIP), da Polícia Civil do Ceará e da Polícia Militar da Bahia, por meio da Corregedoria.

A Polícia Civil investiga ainda a existência de outros crimes relacionados ao esquema e a possível participação de mais pessoas. As diligências buscam identificar todas as etapas da fraude, os responsáveis pela falsificação dos documentos e o destino dos veículos utilizados nas operações. A investigação também deverá analisar o envolvimento dos servidores públicos suspeitos de facilitar a regularização dos registros fraudulentos.

Leia mais

Imagem - Indígena é morto a tiros por homem encapuzado em bar perto de aldeia na Bahia

Indígena é morto a tiros por homem encapuzado em bar perto de aldeia na Bahia

Imagem - Após busca em casa, investidor do Feira FC tem nome retirado pelo MP de investigação sobre apostas ilegais

Após busca em casa, investidor do Feira FC tem nome retirado pelo MP de investigação sobre apostas ilegais

Imagem - Morte de advogado: dois suspeitos são presos por crime na Bahia

Morte de advogado: dois suspeitos são presos por crime na Bahia

Tags:

Fraude no Detran Operação Giratina Quatro Presos

Mais recentes

Imagem - Casal é preso ao tentar se livrar de drogas no banheiro durante operação em destino turístico da Bahia

Casal é preso ao tentar se livrar de drogas no banheiro durante operação em destino turístico da Bahia
Imagem - Jerônimo repete em 2026 promessas dele mesmo e de programas de governo de Wagner e Rui, diz Folha

Jerônimo repete em 2026 promessas dele mesmo e de programas de governo de Wagner e Rui, diz Folha
Imagem - Entregadores e motociclistas por app paralisam atividades nesta terça (1°) em Salvador; saiba duração

Entregadores e motociclistas por app paralisam atividades nesta terça (1°) em Salvador; saiba duração