CRIME

Operação termina com dois traficantes mortos em hotel de destino turístico da Bahia

Homens foram localizados após denúncia sobre criminosos armados

Wendel de Novais

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 11:06

Pedro Henrique, o Surfista, e Luiz Felipe, o Tigrão, morreram após tiroteio Crédito: Reprodução

Um tiroteio dentro de um hotel na região central de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, terminou com dois homens mortos durante uma operação das forças de segurança na noite desta quarta-feira (2). Os suspeitos, apontados pela polícia como integrantes de uma organização criminosa, teriam atirado contra os agentes durante a abordagem. Eles foram baleados, socorridos, mas não resistiram aos ferimentos.

A ação fez parte da Operação Cova Rasa, deflagrada após os setores de inteligência identificarem a possibilidade de um confronto entre facções rivais no distrito de Pindorama. Horas antes, disparos de arma de fogo haviam sido registrados na localidade. Depois disso, policiais receberam informações de que homens armados teriam deixado Pindorama e seguido para diferentes pontos de Porto Seguro.

Pedro Henrique, o Surfista, e Luiz Felipe, o Tigrão, morreram após tiroteio 1 de 4

Uma das denúncias indicava que dois homens fortemente armados estavam hospedados no hotel. Após o monitoramento confirmar a presença dos suspeitos, equipes foram até o estabelecimento. Segundo a polícia, quando receberam voz de abordagem, os dois homens reagiram e efetuaram disparos contra os agentes. Houve revide e os suspeitos acabaram atingidos.

No hotel, os policiais apreenderam duas pistolas calibre 9 mm, ambas municiadas, além de diversos cartuchos deflagrados. Os homens foram levados para o Hospital Luís Eduardo Magalhães (HLEM), mas morreram após dar entrada na unidade. Eles foram identificados como Luiz Felipe Felix Santana, conhecido como “Tigrão”, e Pedro Henrique Lima Oliveira, o “Surfista”.

De acordo com a Polícia Civil, “Tigrão” tinha histórico relacionado ao tráfico de drogas e era investigado por participação em homicídios recentes na Costa do Descobrimento. Ele havia deixado o sistema prisional cerca de um mês antes e, segundo as investigações, exerceria uma função de liderança operacional na organização criminosa. “Surfista”, por sua vez, tinha um mandado de prisão em aberto e também era investigado por tráfico e homicídios. A polícia o apontava como responsável por coordenar o chamado “tribunal do crime” da facção na região.