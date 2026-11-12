Operador financeiro de facção é alvo de operação com bloqueio de mais de R$ 300 mil em destino turístico da Bahia

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Wendel de Novais
Publicado em 12 de novembro de 2026 às 07:33
Um operador financeiro de uma organização criminosa com atuação em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, é o principal alvo da segunda fase da Operação Conexão Perigosa, deflagrada nesta quinta-feira (12). A ação cumpre três mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão no município, incluindo o distrito de Arraial d’Ajuda. A Justiça também determinou o bloqueio de bens e valores dos investigados até o limite de R$ 336,4 mil.
Segundo as investigações, o grupo exerce domínio social sobre comunidades da região. A apuração teve início em novembro de 2024, após a prisão do apontado líder da organização criminosa. A partir daí, os investigadores identificaram indícios de um esquema de lavagem de dinheiro ligado às atividades do grupo.
Polícia mira operador financeiro no extremo-sul
As informações reunidas deram origem à primeira fase da operação, realizada em junho de 2026. Nesta nova etapa, o objetivo é avançar sobre a estrutura financeira da organização, identificar outros possíveis envolvidos e aprofundar a investigação sobre a origem e a movimentação dos recursos.
A segunda fase da Operação Conexão Perigosa é realizada em conjunto pela Polícia Federal, Secretaria da Segurança Pública da Bahia, por meio da Força Correcional Especial Integrada (FORCE), Ministério Público da Bahia, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), e Corregedoria da Polícia Militar (CORREG). As investigações continuam.