INVESTIGAÇÃO

Operador financeiro de facção é alvo de operação com bloqueio de mais de R$ 300 mil em destino turístico da Bahia

Ação cumpre três mandados de prisão e cinco de busca e apreensão em Porto Seguro e Arraial d’Ajuda

Wendel de Novais

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 07:33

Polícia mira operador financeiro no extremo-sul Crédito: SSP-BA

Um operador financeiro de uma organização criminosa com atuação em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, é o principal alvo da segunda fase da Operação Conexão Perigosa, deflagrada nesta quinta-feira (12). A ação cumpre três mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão no município, incluindo o distrito de Arraial d’Ajuda. A Justiça também determinou o bloqueio de bens e valores dos investigados até o limite de R$ 336,4 mil.

Segundo as investigações, o grupo exerce domínio social sobre comunidades da região. A apuração teve início em novembro de 2024, após a prisão do apontado líder da organização criminosa. A partir daí, os investigadores identificaram indícios de um esquema de lavagem de dinheiro ligado às atividades do grupo.

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As informações reunidas deram origem à primeira fase da operação, realizada em junho de 2026. Nesta nova etapa, o objetivo é avançar sobre a estrutura financeira da organização, identificar outros possíveis envolvidos e aprofundar a investigação sobre a origem e a movimentação dos recursos.