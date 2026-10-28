MEIO AMBIENTE

Ouriço ameaçado de extinção e outros 41 animais silvestres são devolvidos à natureza na Bahia

Animais foram reabilitados pelo Cetas de Salvador e soltos em uma reserva ambiental em Entre Rios; área já recebeu mais de 2 mil animais nos últimos seis anos

Perla Ribeiro

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 14:15

Ouriço ameaçado de extinção e outros 41 animais silvestres são devolvidos à natureza na Bahia Crédito: Divulgação

Um grupo de 42 animais silvestres voltou à natureza nesta terça-feira (27), em uma reserva ambiental no município de Entre Rios, no Litoral Norte da Bahia. Entre os animais reintroduzidos está um ouriço-preto, espécie classificada como vulnerável à extinção, além de tamanduás-mirins, serpentes, iguanas e aves de rapina. Todos passaram por reabilitação no Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) de Salvador antes da soltura.

A ação foi realizada no projeto Fazenda Cachoeira I, área de conservação da Bracell. A escolha do local levou em conta as características ambientais e as condições necessárias para a adaptação dos animais, com o objetivo de favorecer a sobrevivência das espécies e contribuir para a manutenção da biodiversidade.

De acordo com o biólogo Igor Macedo, especialista em Meio Ambiente da Bracell, a área integra o trabalho permanente de conservação e monitoramento ambiental da companhia. “Essa é uma área protegida que integra o trabalho permanente de conservação e monitoramento realizado pela Bracell. Além de oferecer condições adequadas para a adaptação e sobrevivência das espécies, ela contribui para a recuperação e o fortalecimento dos ecossistemas locais, permitindo que cada animal desempenhe seu papel dinâmico da natureza”, afirma.

Quais animais foram soltos?

Entre os 42 animais reintegrados à natureza estão um ouriço-preto, quatro tamanduás-mirins, 11 sariguês-de-orelha-preta, três iguanas e um teiú. A lista inclui ainda seis jiboias, quatro corais-verdadeiras, três jararacas, uma cobra-d’água, uma caninana, um cágado-do-nordeste, quatro urubus-de-cabeça-preta, dois carijós e um carcará. O ouriço-preto é apontado como vulnerável à extinção na Lista da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção, o que reforça a importância de ações voltadas à conservação da espécie e de seus habitats.

Reservas já receberam mais de 2 mil animais

A soltura faz parte da estratégia de longo prazo da Bracell para a conservação da biodiversidade, alinhada aos compromissos do programa Bracell 2030. Segundo a companhia, as iniciativas incluem a proteção de espécies endêmicas e ameaçadas, a conservação de habitats naturais e ações de reintrodução da fauna silvestre.

Atualmente, a empresa mantém quatro Áreas de Soltura de Animais Silvestres (ASAS), localizadas em regiões de Mata Atlântica e Caatinga com características ecológicas consideradas favoráveis às espécies. Entre elas está a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Lontra, que completou 30 anos em 2026 e é reconhecida pela Unesco como Posto Avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica.