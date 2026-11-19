VIOLÊNCIA SEXUAL

Padrasto de 64 anos é preso suspeito de estuprar e engravidar enteada de 12 anos na Bahia

Crime teria ocorrido em 2014, na zona rural de Itapebi

Elaine Sanoli

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 19:53

Suspeito está preso na Delegacia de Eunápolis Crédito: Reprodução/Google Maps

Um homem de 64 anos foi preso preventivamente, suspeito de estuprar e engravidar a enteada, que tinha 12 anos na época do crime, ocorrido em 2014, na zona rural de Itapebi, no extremo sul da Bahia. O suspeito, identificado pelas iniciais R.O.S., foi localizado escondido em uma fazenda do município.

Segundo as investigações, o homem aproveitava os momentos em que levava a enteada para atividades de pastoreio de gado para cometer os abusos sexuais. A vítima, identificada pelas iniciais M.S.A., engravidou e teve a gestação constatada durante um atendimento médico, pouco tempo depois dos episódios de violência.

Ao longo das investigações, a Polícia Civil reuniu provas que apontaram a autoria do crime, incluindo a confissão do próprio investigado.

Após um trabalho de investigação e inteligência, equipes da Delegacia Territorial de Itapebi identificaram que o homem estava escondido em uma propriedade rural. Os policiais realizaram diligências no local e cumpriram o mandado de prisão preventiva contra o suspeito.