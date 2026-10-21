TRAGÉDIA

Pai e filho morrem e mãe fica ferida em acidente envolvendo carro e duas carretas na BR-116, no sudoeste da Bahia

Colisão em Vitória da Conquista envolveu o carro em que a família viajava; criança precisou ser intubada durante o socorro

Carol Neves

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 10:35

Menino e pai morreram em grave acidente Crédito: Reprodução

Um pai e o filho, ainda criança, morreram após o carro em que estavam se envolver em um acidente com duas carretas na BR-116, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. A mãe do menino, que também ocupava o veículo, ficou ferida. A colisão aconteceu na manhã de terça-feira (20).

Identificados pelos prenomes Ernesto e Elias, pai e filho chegaram a ser socorridos com a mulher por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Acidente envolvendo carretas deixa pai e filho mortos 1 de 3

Elias precisou ser intubado durante o socorro e foi encaminhado ao Hospital Geral de Vitória da Conquista, onde a morte foi constatada. O pai, Ernesto, também teve o óbito confirmado na unidade. Não há informação sobre estado de saúde da mãe.