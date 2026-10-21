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Pai e filho morrem e mãe fica ferida em acidente envolvendo carro e duas carretas na BR-116, no sudoeste da Bahia

Colisão em Vitória da Conquista envolveu o carro em que a família viajava; criança precisou ser intubada durante o socorro

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 10:35

Menino e pai morreram em grave acidente
Menino e pai morreram em grave acidente Crédito: Reprodução

Um pai e o filho, ainda criança, morreram após o carro em que estavam se envolver em um acidente com duas carretas na BR-116, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. A mãe do menino, que também ocupava o veículo, ficou ferida. A colisão aconteceu na manhã de terça-feira (20).

Identificados pelos prenomes Ernesto e Elias, pai e filho chegaram a ser socorridos com a mulher por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).  

Acidente envolvendo carretas deixa pai e filho mortos

Pai e filho morrem após acidente entre carro e duas carretas na BR-116, em Vitória da Conquista por Reprodução
Ernesto foi socorrido após a colisão e teve a morte constatada no Hospital Geral de Vitória da Conquista por Reprodução
Elias precisou ser intubado durante o socorro e teve a morte confirmada no hospital por Reprodução
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Pai e filho morrem após acidente entre carro e duas carretas na BR-116, em Vitória da Conquista por Reprodução

Elias precisou ser intubado durante o socorro e foi encaminhado ao Hospital Geral de Vitória da Conquista, onde a morte foi constatada. O pai, Ernesto, também teve o óbito confirmado na unidade. Não há informação sobre estado de saúde da mãe. 

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 9h30, no km 864. O trecho da rodovia ficou parcialmente interditado em razão da ocorrência.

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