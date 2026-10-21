Pai e filho morrem e mãe fica ferida em acidente envolvendo carro e duas carretas na BR-116, no sudoeste da Bahia

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Carol Neves
Publicado em 21 de outubro de 2026 às 10:35
Um pai e o filho, ainda criança, morreram após o carro em que estavam se envolver em um acidente com duas carretas na BR-116, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. A mãe do menino, que também ocupava o veículo, ficou ferida. A colisão aconteceu na manhã de terça-feira (20).
Identificados pelos prenomes Ernesto e Elias, pai e filho chegaram a ser socorridos com a mulher por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Acidente envolvendo carretas deixa pai e filho mortos
Elias precisou ser intubado durante o socorro e foi encaminhado ao Hospital Geral de Vitória da Conquista, onde a morte foi constatada. O pai, Ernesto, também teve o óbito confirmado na unidade. Não há informação sobre estado de saúde da mãe.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 9h30, no km 864. O trecho da rodovia ficou parcialmente interditado em razão da ocorrência.