CRUELDADE

Pai e mãe são condenados a mais de 150 anos de prisão por matar filho de 2 anos com marteladas na Bahia

Pai recebeu pena de 87 anos e quatro meses, enquanto mãe foi condenada a 66 anos de prisão

Elaine Sanoli

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 18:45

Justiça do Trabalho Crédito: Shutterstock

Um homem e uma mulher foram condenados nesta terça-feira (17) pela morte e tortura do próprio filho, uma criança de dois anos. As penas dos dois somam 153 anos e quatro meses de prisão. O julgamento ocorreu na comarca de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. No dia do crime, o menino foi atingido diversas vezes na cabeça com um martelo pelo próprio pai.

Rafael Ribeiro Alves, pai da vítima, foi condenado a 87 anos e quatro meses de prisão, em regime inicial fechado, pelos crimes de homicídio quadruplamente qualificado e quatro episódios de tortura majorada.

Já a mãe, Maria Luíza Lima Almeida, foi condenada a 50 anos de prisão por homicídio qualificado por omissão, além de outros 16 anos por quatro crimes de tortura por omissão.

Na sentença, o juiz Aderaldo de Morais ressaltou que Maria Luíza tinha conhecimento das agressões e do estado de saúde do filho, mas não tomou providências para interromper a violência ou buscar ajuda. Mesmo recebendo registros dos espancamentos sofridos pela criança, ela teria deixado de acionar os órgãos de proteção ou procurar atendimento médico.