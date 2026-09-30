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Pais são presos por suspeita de estupro contra a filha de quatro anos na Bahia

Mãe da vítima relatou que também é vítima de violência sexual e de ameaças praticadas pelo companheiro

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 18:46

Delegacia de Poções
Delegacia de Poções Crédito: Google Street View

Um homem de 35 anos e uma mulher de 26 foram presos em flagrante na manhã desta terça-feira (29), em Poções, no sudoeste da Bahia. Eles são suspeitos de estupro de vulnerável contra a própria filha, de quatro anos.

A mulher foi localizada pela polícia em um centro de assistência social do município, para onde a criança havia sido encaminhada para atendimento. O homem foi encontrado no local de trabalho.

Após a prisão dos pais, a criança foi deixada sob os cuidados de familiares e recebe acompanhamento da rede de proteção, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Em depoimento, a mulher relatou que os abusos contra a criança teriam ocorrido ao longo dos últimos dois anos. Ela também afirmou ter sido vítima de violência sexual e de ameaças praticadas pelo companheiro.

Na segunda-feira (28), a Polícia Civil já havia instaurado um inquérito para apurar denúncias de crimes contra a criança após receber informações sobre os possíveis abusos.

O casal foi encaminhado à unidade policial para a adoção dos procedimentos legais cabíveis e permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário. 

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