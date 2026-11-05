Papagaios são apreendidos na Bahia durante operação da PF contra o tráfico de animais silvestres

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Perla Ribeiro
Publicado em 5 de novembro de 2026 às 10:49
A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (5), a Operação Captura Inversa para investigar um esquema de tráfico de animais silvestres no sudoeste da Bahia. Durante a ação, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em Vitória da Conquista, contra pessoas suspeitas de envolvimento na compra e venda ilegal de pássaros nativos.
Entre os animais apreendidos estão exemplares da espécie Amazona aestiva, conhecida popularmente como papagaio-verdadeiro. As aves foram encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas). As diligências foram realizadas em imóveis dos investigados por determinação da Justiça Federal. A operação busca reunir provas e aprofundar as apurações sobre a atuação do grupo.
Segundo as informações que deram origem ao inquérito, os investigados fariam parte de um grupo responsável pela comercialização ilegal de animais da fauna brasileira, especialmente psitacídeos, família que inclui papagaios. A suspeita é de que as aves fossem capturadas em outras regiões da Bahia e transportadas para a região de Vitória da Conquista, onde seriam vendidas ilegalmente. Ao final das investigações, os envolvidos poderão responder pelos crimes de associação criminosa e tráfico de animais silvestres. Somadas, as penas previstas para os delitos podem chegar a quatro anos de prisão.