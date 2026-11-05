CRIME AMBIENTAL

Papagaios são apreendidos na Bahia durante operação da PF contra o tráfico de animais silvestres

Seis mandados de busca foram cumpridos em Vitória da Conquista; grupo é suspeito de capturar aves em outras regiões do estado para comercialização ilegal

Perla Ribeiro

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 10:49

Papagaios são apreendidos na Bahia durante operação da PF contra o tráfico de animais silvestres Crédito: Divulgação

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (5), a Operação Captura Inversa para investigar um esquema de tráfico de animais silvestres no sudoeste da Bahia. Durante a ação, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em Vitória da Conquista, contra pessoas suspeitas de envolvimento na compra e venda ilegal de pássaros nativos.

Entre os animais apreendidos estão exemplares da espécie Amazona aestiva, conhecida popularmente como papagaio-verdadeiro. As aves foram encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas). As diligências foram realizadas em imóveis dos investigados por determinação da Justiça Federal. A operação busca reunir provas e aprofundar as apurações sobre a atuação do grupo.