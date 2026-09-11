CRIME

Paróquia de Salvador é alvo de vandalismo e imagem religiosa é destruída

Instituição repudiou o ato e denunciou a ação

Elaine Sanoli

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 23:26

Paróquia Senhor Bom Jesus dos Milagres foi alvo de vandalismo Crédito: Reprodução

A Paróquia Senhor Bom Jesus dos Milagres, localizada no bairro de Matatu, em Salvador, foi alvo de uma ação de vandalismo na manhã desta sexta-feira (11). A imagem de uma santa foi quebrada.

De acordo com uma nota publicada pela instituição nas redes sociais, por volta das 7h, fiéis chegaram à igreja para a celebração da Santa Missa e encontraram a imagem de Nossa Senhora das Graças, que estava posicionada no adro, em frente à igreja, quebrada.

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"Não se trata simplesmente do dano material causado a um objeto. Para a comunidade católica, uma imagem religiosa possui significado espiritual e devocional e merece respeito. Destruir ou vilipendiar um objeto de culto atinge também o sentimento religioso daqueles que nele reconhecem uma expressão de sua fé", expressou a instituição.

De acordo com a publicação, foi feito o registro da ocorrência junto à Polícia Civil, ocasião em que as imagens das câmeras de segurança foram entregues para ajudar na identificação dos responsáveis.

"Defenderemos com serenidade, firmeza e pelos meios legais o patrimônio da Igreja, a dignidade dos nossos espaços sagrados e o direito de nossa comunidade de professar publicamente a sua fé", acrescentou.

A Polícia Civil foi procurada pelo Correio e informou que a ocorrência está em fase de registro.

Histórico de furtos

Esta é a terceira vez, em um intervalo de menos de dois anos, que a igreja é alvo de uma ação criminosa. No dia 16 de junho do ano passado, um homem invadiu a igreja, arrombou o cofre e levou as doações que estavam no local.