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Paróquia de Salvador é alvo de vandalismo e imagem religiosa é destruída

Instituição repudiou o ato e denunciou a ação

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 23:26

Paróquia Senhor Bom Jesus dos Milagres foi alvo de vandalismo
Paróquia Senhor Bom Jesus dos Milagres foi alvo de vandalismo Crédito: Reprodução

A Paróquia Senhor Bom Jesus dos Milagres, localizada no bairro de Matatu, em Salvador, foi alvo de uma ação de vandalismo na manhã desta sexta-feira (11). A imagem de uma santa foi quebrada.

De acordo com uma nota publicada pela instituição nas redes sociais, por volta das 7h, fiéis chegaram à igreja para a celebração da Santa Missa e encontraram a imagem de Nossa Senhora das Graças, que estava posicionada no adro, em frente à igreja, quebrada.

Paróquia Senhor Bom Jesus dos Milagres foi alvo de vandalismo

Paróquia Senhor Bom Jesus dos Milagres foi alvo de vandalismo por Reprodução
Paróquia Senhor Bom Jesus dos Milagres foi alvo de vandalismo por Reprodução
Paróquia Senhor Bom Jesus dos Milagres foi alvo de vandalismo por Reprodução
Paróquia Senhor Bom Jesus dos Milagres foi alvo de vandalismo por Reprodução
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Paróquia Senhor Bom Jesus dos Milagres foi alvo de vandalismo por Reprodução
Paróquia Senhor Bom Jesus dos Milagres foi alvo de vandalismo por Reprodução
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Paróquia Senhor Bom Jesus dos Milagres foi alvo de vandalismo por Reprodução

"Não se trata simplesmente do dano material causado a um objeto. Para a comunidade católica, uma imagem religiosa possui significado espiritual e devocional e merece respeito. Destruir ou vilipendiar um objeto de culto atinge também o sentimento religioso daqueles que nele reconhecem uma expressão de sua fé", expressou a instituição.

De acordo com a publicação, foi feito o registro da ocorrência junto à Polícia Civil, ocasião em que as imagens das câmeras de segurança foram entregues para ajudar na identificação dos responsáveis.

"Defenderemos com serenidade, firmeza e pelos meios legais o patrimônio da Igreja, a dignidade dos nossos espaços sagrados e o direito de nossa comunidade de professar publicamente a sua fé", acrescentou.

A Polícia Civil foi procurada pelo Correio e informou que a ocorrência está em fase de registro.

Histórico de furtos

Esta é a terceira vez, em um intervalo de menos de dois anos, que a igreja é alvo de uma ação criminosa. No dia 16 de junho do ano passado, um homem invadiu a igreja, arrombou o cofre e levou as doações que estavam no local.

No dia 29 de dezembro, a Paróquia Senhor Bom Jesus dos Milagres foi surpreendida por uma invasão e roubo de dinheiro, eletrodomésticos e alimentos na sede da instituição. Em imagens divulgadas, um homem aparece carregando uma sacola que parece estar cheia de produtos alimentares. Móveis e objetos também foram destruídos durante a ação criminosa.

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