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Passageiro com destino a Porto Seguro é preso pela Polícia Federal com canetas emagrecedoras e óleo de maconha

Homem foi detido no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro com medicamentos e também celulares importados ilegalmente

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 17:27

PF prende homem com medicamentos emagrecedores, canabidiol e celulares
PF prende homem com medicamentos emagrecedores, canabidiol e celulares Crédito: Divulgação/PF

Um homem que viajava para Porto Seguro, na Bahia, foi preso em flagrante pela Polícia Federal (PF), na quinta-feira (22), no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, ao transportar ampolas de medicamentos emagrecedores, canabidiol e telefones celulares importados ilegalmente.

Segundo a Polícia Federal, os produtos foram encontrados na bagagem despachada durante uma fiscalização de rotina. O passageiro não apresentou autorização legal para transportar os itens.

Canetas emagrecedoras têm efeitos colaterais como hemorroidas e perda de cabelo

Uso indiscriminado das canetas emagrecedoras tem preocupado especialistas por Reprodução
Um dos riscos é de desenvolver problemas na coluna e nas articulações por Reprodução
A queda de cabelo tem sido relatada como efeito adverso por Reprodução
Problemas gastrointestinais são efeitos adversos das canetas emagrecedoras por Reprodução
Hemorroidas podem ser uma consequência das canetas emagrecedoras por Shutterstock
Um estudo recente mostrou que os medicamentos podem prejudicar o botox por Shutterstock
Efeitos colaterais comuns na pele são aparência envelhecida e flacidez no rosto por Reprodução
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Uso indiscriminado das canetas emagrecedoras tem preocupado especialistas por Reprodução

O homem havia embarcado em um voo comercial proveniente de Foz do Iguaçu (PR), com conexão prevista no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. A viagem tinha como destino final a Bahia.

Após a prisão, ele foi encaminhado à Delegacia Especial do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Deain), onde foi indiciado. O suspeito poderá responder por descaminho e importação ilegal de medicamentos sem registro no órgão de vigilância sanitária competente.

Tags:

rio de Janeiro Porto Seguro Polícia Federal foz do Iguaçu

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