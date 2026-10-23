Passageiro com destino a Porto Seguro é preso pela Polícia Federal com canetas emagrecedoras e óleo de maconha

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Mariana Rios
Publicado em 23 de outubro de 2026 às 17:27
Um homem que viajava para Porto Seguro, na Bahia, foi preso em flagrante pela Polícia Federal (PF), na quinta-feira (22), no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, ao transportar ampolas de medicamentos emagrecedores, canabidiol e telefones celulares importados ilegalmente.
Segundo a Polícia Federal, os produtos foram encontrados na bagagem despachada durante uma fiscalização de rotina. O passageiro não apresentou autorização legal para transportar os itens.
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O homem havia embarcado em um voo comercial proveniente de Foz do Iguaçu (PR), com conexão prevista no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. A viagem tinha como destino final a Bahia.
Após a prisão, ele foi encaminhado à Delegacia Especial do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Deain), onde foi indiciado. O suspeito poderá responder por descaminho e importação ilegal de medicamentos sem registro no órgão de vigilância sanitária competente.