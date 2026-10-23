SAIU DE FOZ DO IGUAÇU

Passageiro com destino a Porto Seguro é preso pela Polícia Federal com canetas emagrecedoras e óleo de maconha

Homem foi detido no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro com medicamentos e também celulares importados ilegalmente

Mariana Rios

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 17:27

PF prende homem com medicamentos emagrecedores, canabidiol e celulares Crédito: Divulgação/PF

Um homem que viajava para Porto Seguro, na Bahia, foi preso em flagrante pela Polícia Federal (PF), na quinta-feira (22), no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, ao transportar ampolas de medicamentos emagrecedores, canabidiol e telefones celulares importados ilegalmente.

Segundo a Polícia Federal, os produtos foram encontrados na bagagem despachada durante uma fiscalização de rotina. O passageiro não apresentou autorização legal para transportar os itens.

Canetas emagrecedoras têm efeitos colaterais como hemorroidas e perda de cabelo 1 de 7

O homem havia embarcado em um voo comercial proveniente de Foz do Iguaçu (PR), com conexão prevista no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. A viagem tinha como destino final a Bahia.