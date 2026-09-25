CRIME

Passageiro é morto a tiros em emboscada durante corrida por aplicativo em Feira de Santana

Vítima recebeu uma ligação durante o trajeto e pediu ao motociclista que retornasse ao local

Wendel de Novais

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 10:16

Homem foi morto durante corrida de aplicativo Crédito: Reprodução

Um homem foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (24), na Rua Santana do Ipanema, no bairro Asa Branca, em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia. Segundo a Polícia Civil, ele estava em uma corrida por aplicativo quando recebeu uma ligação e pediu ao motociclista que retornasse ao local.

Ao chegar novamente ao endereço, o passageiro, identificado preliminarmente pelo prenome Éric, foi abordado por dois homens que estavam em uma motocicleta. Conforme informações da ocorrência, os suspeitos determinaram que ele descesse do veículo e, em seguida, fizeram os disparos.

A vítima foi encontrada caída no chão e ainda não havia sido identificada oficialmente. A perícia constatou duas lesões provocadas por arma de fogo na região da cabeça. Um projétil também foi recolhido no local.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Ainda de acordo com a ocorrência, os criminosos utilizaram um revólver durante a ação. A motivação do homicídio, no entanto, não havia sido esclarecida até o momento. Os dois suspeitos também não foram identificados.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pelos procedimentos periciais. Câmeras de monitoramento existentes nas proximidades também foram localizadas e devem ser analisadas para auxiliar na identificação dos envolvidos.