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Passageiro é morto a tiros em emboscada durante corrida por aplicativo em Feira de Santana

Vítima recebeu uma ligação durante o trajeto e pediu ao motociclista que retornasse ao local

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 10:16

Homem foi morto durante corrida de aplicativo
Homem foi morto durante corrida de aplicativo Crédito: Reprodução

Um homem foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (24), na Rua Santana do Ipanema, no bairro Asa Branca, em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia. Segundo a Polícia Civil, ele estava em uma corrida por aplicativo quando recebeu uma ligação e pediu ao motociclista que retornasse ao local.

Ao chegar novamente ao endereço, o passageiro, identificado preliminarmente pelo prenome Éric, foi abordado por dois homens que estavam em uma motocicleta. Conforme informações da ocorrência, os suspeitos determinaram que ele descesse do veículo e, em seguida, fizeram os disparos.

A vítima foi encontrada caída no chão e ainda não havia sido identificada oficialmente. A perícia constatou duas lesões provocadas por arma de fogo na região da cabeça. Um projétil também foi recolhido no local.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Ainda de acordo com a ocorrência, os criminosos utilizaram um revólver durante a ação. A motivação do homicídio, no entanto, não havia sido esclarecida até o momento. Os dois suspeitos também não foram identificados.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pelos procedimentos periciais. Câmeras de monitoramento existentes nas proximidades também foram localizadas e devem ser analisadas para auxiliar na identificação dos envolvidos.

O caso será investigado pela Polícia Civil. Até o momento, não há informações sobre a relação entre a vítima e os autores do crime nem sobre o que teria motivado o ataque.

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