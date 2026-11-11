PORTO SEGURO

Passageiros são expulsos de avião após discussão na Bahia

Comandante precisou retornar aeronave ao pátio e acionar a Polícia Federal

Elaine Sanoli

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 22:33

Passageiros são retirados de avião após discussão na Bahia Crédito: Reprodução

Dois passageiros foram retirados de um avião da Gol após apresentarem comportamento indisciplinado durante os procedimentos de táxi da aeronave, nesta terça-feira (10), no Aeroporto de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. O voo G3 2039 tinha como destino o Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro.

Segundo a companhia aérea, a ocorrência foi registrada enquanto a aeronave se preparava para decolar. Por questões de segurança, o comandante decidiu interromper os procedimentos de saída e retornar ao pátio do aeroporto, onde acionou a Polícia Federal.

Os passageiros envolvidos na ocorrência foram desembarcados. A companhia não detalhou o comportamento que motivou a intervenção.

Após a adoção dos procedimentos de segurança, a aeronave foi liberada para seguir viagem. Apesar da ocorrência, o voo pousou no Aeroporto do Galeão às 19h05, dentro do horário previsto, sem atrasos.