OPERAÇÃO

Pastor de Feira de Santana com mais de 150 mil seguidores é preso em operação contra o Bonde do Maluco

Influenciador evangélico está entre os 21 detidos na segunda fase da Operação Rainha do Sul

Carol Neves

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 12:32

Wellington dos Santos Matos Crédito: Reprodução

Um pastor evangélico com mais de 154 mil inscritos no YouTube foi preso nesta terça-feira (17) durante a segunda fase da Operação Rainha do Sul. Identificado como Wellington dos Santos Matos, de 31 anos, ele é suspeito de ser um dos principais responsáveis pela distribuição de cocaína no estado, com ligação com a facção Bonde do Maluco. O influenciador também reúne cerca de 27 mil seguidores no Instagram.

Conhecido nas redes sociais por publicar pregações, registros de cultos e comentários sobre outros líderes religiosos, Wellington se apresenta como “o mais polêmico da Bahia”. Em um dos vídeos divulgados na internet, aparece afirmando: “Deus desfaz o laço do passarinho, desfaz a armadilha do diabo”.

Natural de Feira de Santana, opastor foi localizado em Sandolândia, no Tocantins. Segundo as investigações, ele integraria a organização criminosa comandada pela advogada Poliane França Gomes, conhecida como “Sereia do Crime”, apontada como uma das lideranças da facção Bonde do Maluco (BDM), ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

Pastor foi preso em Tocantins 1 de 3

Wellington é investigado por envolvimento com o tráfico de drogas e o comércio ilegal de armas. O nome dele já havia entrado na mira das autoridades em setembro de 2025, quando foi preso em flagrante após um confronto com policiais civis baianos. Na ocasião, os agentes foram até a residência do suspeito, em Feira de Santana, para averiguar uma denúncia sobre a presença de armas e entorpecentes. Ao chegarem ao imóvel, foram recebidos a tiros.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa do pastor.

Operação prende 21 pessoas em seis estados e no DF

A segunda etapa da Operação Rainha do Sul terminou com 21 prisões em diferentes regiões do país. Conforme a Polícia Civil da Bahia, 18 pessoas foram detidas por força de mandados judiciais e outras três acabaram presas em flagrante.

As ações alcançaram cinco estados e o Distrito Federal. Na Bahia, os mandados foram cumpridos em Salvador, Camaçari, Amélia Rodrigues, Gandu e Feira de Santana. Também houve prisões na capital paulista e em Praia Grande, em São Paulo; em Parnamirim, no Rio Grande do Norte; em Sandolândia, no Tocantins; no Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal; e em Major Gercino, em Santa Catarina.

As três prisões em flagrante ocorreram em Salvador, Parnamirim e Praia Grande.

Advogada foi presa em casa com R$ 190 mil 1 de 13

A operação também terminou com a morte de um dos investigados em Santa Catarina. Durante o cumprimento de um mandado em Major Gercino, Robert Ferreira da Silva teria reagido à abordagem policial e acabou baleado no confronto. Ele não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Civil, Robert era suspeito de participar de uma tentativa de homicídio contra um policial militar, registrada em 5 de abril, no bairro Alto da Terezinha, em Salvador. Ele também é apontado como um dos gerentes da organização criminosa.

Justiça bloqueia até R$ 84 milhões

Coordenada pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), a Operação Rainha do Sul busca enfraquecer a estrutura da organização criminosa associada à Sereia do Crime, com foco na interrupção de suas atividades e no patrimônio acumulado pelo grupo.

Além das prisões, foram apreendidos veículos, joias, relógios de luxo, dinheiro em espécie, porções de drogas e uma pistola calibre 9 mm com numeração suprimida. Por determinação judicial, 12 veículos também foram alvo de restrições, enquanto os bloqueios financeiros podem chegar a R$ 84 milhões.

A primeira fase da operação ocorreu em novembro de 2025, quando foram expedidos 15 mandados de prisão temporária e realizadas buscas em 28 endereços na Bahia e em outros quatro estados.