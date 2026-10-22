MEIO AMBIENTE

Peixe de espécie invasora é capturado em famosa praia de Ilhéus

Episódio acontece dois meses após retirada de quase mil exemplares na região do Extremo-Sul

Carol Neves

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 08:23

Peixe foi encontrado por pescador Crédito: Reprodução

Um peixe-leão foi capturado por um pescador na Praia do Cristo, em Ilhéus, no sul da Bahia, no fim da tarde de terça-feira (20). A espécie invasora possui espinhos venenosos e ameaça a biodiversidade marinha por se alimentar de pequenos peixes e crustáceos nativos.

O registro foi divulgado na quarta-feira (21). A prefeitura de Ilhéus e a colônia de pescadores informaram que estão apurando os detalhes da captura para adotar providências de monitoramento e controle.

Originário da região do Indo-Pacífico, o peixe-leão encontra condições favoráveis para se espalhar em ambientes onde não há predadores naturais em quantidade suficiente para conter sua população. Sua presença pode comprometer o equilíbrio dos ecossistemas marinhos.

Peixe-leão 1 de 8

A Secretaria do Meio Ambiente da Bahia (Sema) orienta a população a não tocar no animal, mesmo morto, nem tentar capturá-lo sem capacitação. Ao encontrar um exemplar, a recomendação é manter distância e comunicar os órgãos ambientais.

A presença do peixe-leão, por si só, não significa que a praia esteja imprópria para banho. O principal cuidado é evitar o contato com seus espinhos, que podem provocar acidentes dolorosos.

Quase mil exemplares recolhidos no extremo sul

A captura em Ilhéus ocorre cerca de dois meses após o início de uma ação que reuniu centenas de exemplares em Porto Seguro. Entre agosto e setembro, 966 peixes-leão foram entregues à Colônia de Pescadores Z-22, segundo balanço divulgado pelo CORREIO em 8 de outubro. A iniciativa incluiu o pagamento de R$ 10 por animal.

Foram contabilizados 442 exemplares em agosto e 524 em setembro. Segundo os pescadores, as capturas ocorreram em diferentes pontos do extremo sul baiano, e não exclusivamente em Porto Seguro. Os animais em condições adequadas foram destinados à Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) para pesquisas.

O município também elaborou um plano de enfrentamento à espécie, publicado em 13 de agosto, com estratégias de monitoramento, captura, pesquisa e prevenção de acidentes.

Registros também em praias de Salvador

Na capital baiana, pelo menos dois peixes-leão foram capturados no Porto da Barra em 5 de setembro. Em reportagem publicada pelo CORREIO naquele mês, mergulhadores também relataram a presença do animal no Farol da Barra e em Boa Viagem. A proximidade com áreas frequentadas por banhistas está entre as preocupações dos profissionais.