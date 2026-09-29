INVESTIGAÇÃO

Perito criminal é preso suspeito de filmar colega nua sem autorização na Bahia

Servidor também é investigado por importunação sexual; equipamentos eletrônicos foram apreendidos

Carol Neves

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 08:26

Delegacia de Luís Eduardo Magalhães investiga o caso Crédito: Reprodução/Google Maps

Um perito criminal de 40 anos foi preso no domingo (27), em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, suspeito de filmar uma colega de trabalho nua sem o consentimento dela e de cometer importunação sexual. A Polícia Civil não informou o nome do investigado nem detalhou como os fatos teriam ocorrido.

A prisão aconteceu dentro da delegacia da cidade. Os policiais apreenderam equipamentos eletrônicos que podem ter sido usados no crime, além de uma arma de fogo. O material será periciado, e o suspeito permanece à disposição da Justiça.