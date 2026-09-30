Perito criminal preso por filmar colega de trabalho nua foi flagrado pela vítima

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Wendel de Novais
Publicado em 30 de setembro de 2026 às 07:26
O perito criminal de 40 anos, afastado das funções por 60 dias após ser investigado por filmar a nudez de uma colega de trabalho em Luís Eduardo Magalhães, foi visto mexendo em uma câmera instalada no espaço utilizado pelos colaboradores para trocar de roupa.
Segundo a TV Oeste, a própria colega teria identificado a situação e procurado as autoridades para denunciar o caso. Ainda não há informação sobre a existência de outras possíveis vítimas. A polícia vai analisar os equipamentos recolhidos durante a investigação.
O perito foi preso no domingo (27), na Delegacia de Luís Eduardo Magalhães, após a denúncia. Durante a ocorrência, policiais apreenderam equipamentos eletrônicos que podem ter relação com o crime, além de uma arma de fogo. O material será submetido a perícia.
Caso é investigado pela Polícia Civil
A prisão, no entanto, durou pouco. Após passar por audiência de custódia na segunda-feira (28), o investigado teve a liberdade concedida pela Justiça. Ele não teve a identidade divulgada.
Além da investigação criminal, o caso também resultou na abertura de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) dentro do Departamento de Polícia Técnica (DPT). O órgão informou que o servidor foi afastado das atividades por 60 dias enquanto os fatos são apurados.
Em nota, o DPT afirmou que a vítima vem recebendo acolhimento desde que a instituição tomou conhecimento da ocorrência. O departamento também declarou que pretende colaborar com as investigações e adotar as medidas cabíveis para esclarecer o caso.