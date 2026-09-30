CRIME

Perito criminal preso por filmar colega de trabalho nua foi flagrado pela vítima

Caso foi registrado em Luís Eduardo Magalhães

Wendel de Novais

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 07:26

Polícia Civil Crédito: Divulgação

O perito criminal de 40 anos, afastado das funções por 60 dias após ser investigado por filmar a nudez de uma colega de trabalho em Luís Eduardo Magalhães, foi visto mexendo em uma câmera instalada no espaço utilizado pelos colaboradores para trocar de roupa.

Segundo a TV Oeste, a própria colega teria identificado a situação e procurado as autoridades para denunciar o caso. Ainda não há informação sobre a existência de outras possíveis vítimas. A polícia vai analisar os equipamentos recolhidos durante a investigação.

O perito foi preso no domingo (27), na Delegacia de Luís Eduardo Magalhães, após a denúncia. Durante a ocorrência, policiais apreenderam equipamentos eletrônicos que podem ter relação com o crime, além de uma arma de fogo. O material será submetido a perícia.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

A prisão, no entanto, durou pouco. Após passar por audiência de custódia na segunda-feira (28), o investigado teve a liberdade concedida pela Justiça. Ele não teve a identidade divulgada.

Além da investigação criminal, o caso também resultou na abertura de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) dentro do Departamento de Polícia Técnica (DPT). O órgão informou que o servidor foi afastado das atividades por 60 dias enquanto os fatos são apurados.