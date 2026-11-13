Petrobras faz oferta 'vantajosa' para comprar de volta Refinaria de Mataripe, na Bahia

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Carol Neves
Publicado em 13 de novembro de 2026 às 07:46
A Petrobras mantém uma proposta para recomprar a Refinaria de Mataripe, na Bahia, e aguarda uma resposta do grupo Mubadala, dos Emirados Árabes Unidos, atual proprietário da unidade. A estatal considera a oferta vantajosa para os dois lados, segundo o diretor-executivo de Processos Industriais e Produtos da companhia, William França.
A informação foi divulgada nesta quarta-feira (11), durante uma entrevista coletiva sobre os resultados trimestrais da Petrobras, publicados na terça-feira. De acordo com o executivo, as negociações foram retomadas há alguns meses e uma proposta já foi apresentada ao grupo árabe.
"A gente retornou em negociações há alguns meses, nós temos uma proposta da Petrobras na mesa e, no momento certo, com certeza o Mubadala vai conversar connosco sobre a proposta", disse França, segundo agência de notícias.
Refinaria de Mataripe é destaque nacional em produção
O diretor acrescentou que a companhia considera que as condições oferecidas atendem aos interesses das duas partes. "A Petrobras entende que é uma proposta muito boa e atende tanto a nós quanto ao Mubadala. Então, estamos aguardando."
A possibilidade de retomada da refinaria foi mencionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em março, quando declarou que a Petrobras recompraria a unidade, privatizada durante o governo de Jair Bolsonaro. Cinco dias depois da manifestação do presidente, a estatal informou que avaliaria uma eventual aquisição.
Como foi a venda da Refinaria de Mataripe
A unidade, originalmente chamada Refinaria Landulpho Alves (RLAM), está localizada no município de São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador. A venda para o Mubadala Capital foi aprovada pelo Conselho de Administração da Petrobras em março de 2021, pelo valor de US$ 1,65 bilhão.
A operação foi concluída em 30 de novembro daquele ano, com o pagamento inicial de US$ 1,8 bilhão à estatal, aproximadamente R$ 10,1 bilhões na cotação da época. A diferença em relação ao preço originalmente anunciado ocorreu por ajustes relacionados à correção monetária, ao capital de giro, à dívida líquida e aos investimentos realizados até o fechamento do negócio. O contrato também previa um ajuste final no valor da aquisição.
A transação não se restringiu à refinaria. O pacote incluiu os ativos logísticos associados à estrutura, entre eles quatro terminais de armazenamento e uma rede de dutos com aproximadamente 669 quilômetros de extensão.
Com a conclusão da transferência, a unidade passou a ser chamada de Refinaria de Mataripe e ficou sob responsabilidade da Acelen, empresa criada pelo Mubadala Capital para administrar o empreendimento. A mudança de gestão ocorreu em 1º de dezembro de 2021.
Na época, a refinaria tinha capacidade de processamento de aproximadamente 333 mil barris de petróleo por dia, o equivalente a cerca de 14% da capacidade de refino do Brasil.
A privatização foi a primeira operação concluída dentro do plano da Petrobras de vender oito refinarias e seus respectivos ativos logísticos. A iniciativa fazia parte de um compromisso firmado pela estatal com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), em 2019, para promover a abertura do mercado brasileiro de refino e ampliar a concorrência no setor.
Na ocasião, a Petrobras afirmou que a venda estava alinhada à estratégia de concentrar suas atividades de refino em cinco unidades localizadas na Região Sudeste, com investimentos voltados à eficiência operacional e ao desempenho das instalações.