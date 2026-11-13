SÃO FRANCISCO DO CONDE

Petrobras faz oferta 'vantajosa' para comprar de volta Refinaria de Mataripe, na Bahia

Estatal aguarda resposta do grupo Mubadala sobre aquisição da Refinaria de Mataripe, privatizada em 2021

Carol Neves

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 07:46

Refinaria de Mataripe Crédito: Divulgação

A Petrobras mantém uma proposta para recomprar a Refinaria de Mataripe, na Bahia, e aguarda uma resposta do grupo Mubadala, dos Emirados Árabes Unidos, atual proprietário da unidade. A estatal considera a oferta vantajosa para os dois lados, segundo o diretor-executivo de Processos Industriais e Produtos da companhia, William França.

A informação foi divulgada nesta quarta-feira (11), durante uma entrevista coletiva sobre os resultados trimestrais da Petrobras, publicados na terça-feira. De acordo com o executivo, as negociações foram retomadas há alguns meses e uma proposta já foi apresentada ao grupo árabe.

"A gente retornou em negociações há alguns meses, nós temos uma proposta da Petrobras na mesa e, no momento certo, com certeza o Mubadala vai conversar connosco sobre a proposta", disse França, segundo agência de notícias.

Refinaria de Mataripe é destaque nacional em produção 1 de 5

O diretor acrescentou que a companhia considera que as condições oferecidas atendem aos interesses das duas partes. "A Petrobras entende que é uma proposta muito boa e atende tanto a nós quanto ao Mubadala. Então, estamos aguardando."

A possibilidade de retomada da refinaria foi mencionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em março, quando declarou que a Petrobras recompraria a unidade, privatizada durante o governo de Jair Bolsonaro. Cinco dias depois da manifestação do presidente, a estatal informou que avaliaria uma eventual aquisição.

Como foi a venda da Refinaria de Mataripe

A unidade, originalmente chamada Refinaria Landulpho Alves (RLAM), está localizada no município de São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador. A venda para o Mubadala Capital foi aprovada pelo Conselho de Administração da Petrobras em março de 2021, pelo valor de US$ 1,65 bilhão.

A operação foi concluída em 30 de novembro daquele ano, com o pagamento inicial de US$ 1,8 bilhão à estatal, aproximadamente R$ 10,1 bilhões na cotação da época. A diferença em relação ao preço originalmente anunciado ocorreu por ajustes relacionados à correção monetária, ao capital de giro, à dívida líquida e aos investimentos realizados até o fechamento do negócio. O contrato também previa um ajuste final no valor da aquisição.

A transação não se restringiu à refinaria. O pacote incluiu os ativos logísticos associados à estrutura, entre eles quatro terminais de armazenamento e uma rede de dutos com aproximadamente 669 quilômetros de extensão.

Com a conclusão da transferência, a unidade passou a ser chamada de Refinaria de Mataripe e ficou sob responsabilidade da Acelen, empresa criada pelo Mubadala Capital para administrar o empreendimento. A mudança de gestão ocorreu em 1º de dezembro de 2021.

Na época, a refinaria tinha capacidade de processamento de aproximadamente 333 mil barris de petróleo por dia, o equivalente a cerca de 14% da capacidade de refino do Brasil.

A privatização foi a primeira operação concluída dentro do plano da Petrobras de vender oito refinarias e seus respectivos ativos logísticos. A iniciativa fazia parte de um compromisso firmado pela estatal com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), em 2019, para promover a abertura do mercado brasileiro de refino e ampliar a concorrência no setor.