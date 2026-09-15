JUSTIÇA

Petrobras fecha acordo de R$ 193 milhões com trabalhadores na Bahia

Conciliação encerra 169 processos ligados a direitos reconhecidos judicialmente

Wendel de Novais

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 11:43

Política de preços da Petrobras e desoneração do diesel: entenda o impacto no seu bolso Crédito: Fernando Frazão/ Agência Brasil

O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-BA) homologou um acordo de R$ 193.267.843,82 entre a Petrobras e o Sindicato dos Petroleiros do Estado da Bahia (Sindipetro-BA). O valor bruto, que inclui encargos previdenciários e fiscais, beneficia 761 trabalhadores e ex-empregados. A homologação ocorreu durante a abertura da 16ª Semana Nacional da Execução Trabalhista, em audiência no Fórum 2 de Julho, em Salvador.

A conciliação encerra 169 processos de cumprimento de sentença, desmembrados de uma ação coletiva ajuizada em favor de empregados e ex-empregados vinculados à base de Taquipe, submetidos ao regime administrativo de trabalho. A decisão judicial definitiva reconheceu o direito ao pagamento de uma hora extra por dia efetivamente trabalhado, devido à redução parcial do intervalo intrajornada, além do adicional previsto em norma coletiva e de diferenças de gratificação de férias e gratificação contingente.

Segundo a presidente do TRT-BA, desembargadora Ivana Magaldi, o acordo reúne segurança jurídica, previsibilidade e efetividade para as partes. Ela destacou que a conciliação também pode resolver processos na fase de execução, transformando decisões judiciais em pagamentos. O juiz coordenador do Centro de Conciliação de 1º Grau, José Arnaldo de Oliveira, afirmou que a solução tem impacto econômico, social e trabalhista ao viabilizar o recebimento de créditos reconhecidos pela Justiça.

Política de preços da Petrobras e desoneração do diesel: entenda o impacto no seu bolso 1 de 7

Representantes das partes também ressaltaram a importância do desfecho. O advogado da Petrobras, Lucas Costa Moreira, avaliou que a conciliação permite resolver o processo com economia de tempo e efetivar o direito reconhecido. Já o advogado do Sindipetro-BA, Clereriston Piton Bulhões, afirmou que a entidade acompanha o caso há dez anos e destacou o benefício para trabalhadores, especialmente os aposentados.

Pelo acordo, a Petrobras terá até 120 dias, a partir de 21 de setembro, para depositar os valores devidos a cada beneficiário que apresentar termo de anuência ou procuração com poderes específicos para negociar, dar quitação e receber. O descumprimento prevê multa de 20% sobre a parcela não paga, execução imediata e possibilidade de bloqueio de valores pelo Sisbajud, além de eventual inclusão da empresa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. As custas processuais foram fixadas em R$ 16.951,10.