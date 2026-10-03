EM IRECÊ

PF apreende R$ 200 mil sacados em banco no interior da Bahia por suspeita de lavagem de dinheiro

Valor foi retirado de agência em Irecê nesta sexta; celulares dos envolvidos também foram recolhidos e passarão por perícia

Pedro Carreiro

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 09:53

Valor foi apreendido pela Polícia Federal na Bahia Crédito: Polícia Federal

A Polícia Federal apreendeu R$ 200 mil em dinheiro vivo na manhã desta sexta-feira (2), em Irecê, no centro-norte da Bahia. O valor havia acabado de ser sacado em uma agência bancária da cidade e, segundo a PF, há suspeita de que os recursos estejam sendo usados para lavagem de dinheiro.

A ação começou depois que a corporação recebeu informações sobre uma movimentação financeira considerada suspeita, com apoio de dados da Controladoria-Geral da União (CGU). Os agentes fizeram diligências, confirmaram a retirada do dinheiro e realizaram a apreensão logo em seguida.

Além da quantia em espécie, os policiais apreenderam os celulares das pessoas envolvidas no saque. Os aparelhos serão submetidos a perícia, e o material deve ajudar no avanço das investigações.

A identidade dos envolvidos não foi divulgada, e a PF também não detalhou como funcionaria o possível esquema de lavagem nem a origem do dinheiro.