PF e SSP fazem operação para combater extração ilegal de ouro e homicídio na Bahia

A Polícia Federal e a Força Correcional Especial Integrada da Corregedoria Geral da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, em conjunto com o Ministério Público - através do Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas – Gaeco -, Polícia Civil e Polícia Militar - CORREG/PM/BA, deflagaram, na manhã desta terça-feira (6), as Operações Garça Dourada e Urtiga. As ações tem como objetivo o cumprimento de mandados judiciais decorrentes de investigações relativas à mineração ilegal de ouro e homicídio nos municípios de Santaluz, Jacobina, Valente e Santa Bárbara.